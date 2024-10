Die Spieler von Botafogo feiern den erstmaligen Einzug in den Final der Copa Libertadores. Foto: Matilde Campodonico

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Botafogo steht erstmals im Endspiel der Copa Libertadores. Der Final-Einzug gegen Peñarol aus Uruguay stand praktisch schon nach dem Hinspiel fest. Gleich mit 5:0 hatte die Mannschaft aus Rio de Janeiro im heimischen Stadion gewonnen. Deshalb fällt das 1:3 in der Nacht auf Donnerstag in Montevideo nicht mehr ins Gewicht.

Der Final findet am Samstag, 30. November, in Buenos Aires statt. Atletico Mineiro hat sich im anderen Halbfinal gegen das argentinische Team River Plate mit dem Gesamtskore von 3:0 durchgesetzt. Die Mannschaft aus Belo Horizonte strebt in der Copa Libertadores, dem Pendant zur europäischen Champions League, den zweiten Sieg nach jenem vor elf Jahren an.