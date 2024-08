«The Foreign One» Mourinho motzt über türkischen Fussball

Seit dieser Saison trainiert José Mourinho (61) Fenerbahçe Istanbul. Doch so ganz scheint der Portugiese noch nicht in der Türkei angekommen sein. Er motzt nämlich über die Art, wie in der Türkei Fussball gespielt wird und bezeichnet sich als «The Foreign One».