Rapid-Star Guido Burgstaller wurde in der Wiener Innenstadt angegriffen. Der Spieler erlitt einen Schädelbasisbruch.

Unbekannter Täter schlug Fussballer nieder, Ermittlungen laufen

Burgstaller wird mehrere Monate fehlen, sein Vertrag läuft aus.

Schock-Nachricht aus Österreich: Guido Burgstaller (35), Star-Stürmer von Rapid Wien, wurde brutal attackiert. Berichten zufolge erlitt Burgstaller bei einem Angriff in der Wiener Innenstadt schwere Verletzungen, unter anderem einen Schädelbasisbruch.

Der Vorfall ereignete sich um circa 6 Uhr am frühen Samstagmorgen. Burgstaller wurde von einem Unbekannten angegriffen. Zeugen berichten, dass der Täter den Fussballprofi mit einem heftigen Schlag niederstreckte. Burgstaller befindet sich derzeit in einem Wiener Spital, die Polizei ermittelt.

«Der SK Rapid wünscht seinem verdienstvollen Spieler eine möglichst rasche und komplikationslose Genesung und vertraut auf die zuständigen Behörden, dass der bis dato unbekannte Täter rasch zur Verantwortung gezogen wird», schreibt der Verein in einem Statement. Die Öffentlichkeit reagiert in den sozialen Medien mit Unverständnis. Auch Burgstallers Ex-Klub Schalke 04 reagiert auf X: «Was für eine abscheuliche Tat. Alles Gute und eine schnelle Genesung. Wir sind in Gedanken bei Dir, Burgi!»

Spielt er jemals wieder für Rapid?

Der Vertrag des Spielers, der in der vergangenen Saison mit einem Homophobie-Skandal für Aufsehen sorgte, bei Rapid läuft noch bis Sommer 2025. Wann er zurückkehrt, ist offen, der ehemalige österreichische Nationalspieler wird mehrere Monate ausfallen.

Für Rapid Wien ist es auch sportlich ein herber Schlag. Burgstaller erzielte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 24 Pflichtspielen acht Tore und lieferte sechs Assists. Der Ausfall des früheren Bundesliga-Stürmers, der Rapid bis im Sommer als Captain anführte, fehlt den Wienern im Titelrennen. Nach 16 gespielten Runden steht Rapid mit acht Punkten Rückstand auf Sturm Graz auf Rang drei.