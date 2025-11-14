DE
Aufgrund der WM-Qualifikation ruht aktuell der europäische Klubfussball. Dies spaltet die Fussball-Fans: Einige fiebern mit den Nationalteams mit, andere sehnen sich die Spiele ihres Vereins zurück. Und wir stellen die Frage: Was machst du in der Länderspiel-Pause?
Publiziert: vor 52 Minuten
Steht an diesem Wochenende im Fokus: Nati-Trainer Murat Yakin.
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

In diesen Tagen schlägt die Stunde der Nationalteams: In den letzten beiden Runden der WM-Qualifikation kämpfen die europäischen Nationen um das direkte Ticket für die Endrunde im kommenden Sommer. Während im internationalen Fussball also Hochspannung herrscht, setzt der Klubfussball für fast zwei Wochen aus.

Der Unterbruch sorgt bei vielen Fans für Unmut: Sie können keine Spiele ihrer Lieblingsvereine mitverfolgen, in den Stadien der Super League herrscht gähnende Leere. Womöglich verletzt sich ein Leistungsträger des Klubs auch noch bei seinen internationalen Pflichten – ein Horrorszenario für jeden Fussballfan.

Immerhin: Aus Schweizer Sicht bereiten die Auftritte des Nationalteams derzeit Freude. Die Equipe von Murat Yakin steht nach einer überzeugenden Kampagne kurz vor dem Sprung an die WM. Und die grossen Stars des Fussballs sind auch im Trikot der Nationalmannschaft immer wieder für ein Highlight gut.

Länderspiel-Pausen spalten die Fussballgemeinschaft also – weshalb wir die Frage stellen: Was machst du in dieser Zeit?

In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Luzern
Servette FC
Servette FC
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Thun
FC Thun
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Zürich
FC Zürich
FC Basel
FC Basel
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Schweiz
Schweiz
