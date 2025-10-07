Der holländische Fussballer Mephis Depay hat seinen Pass verloren und kommt deswegen zu spät zum Nati-Zusammenzug. Trainer Koeman ist genervt und greift zu einer radikalen Massnahme.

1/5 Memphis Depay (l.) wird beim WM-Quali-Spiel gegen Malta nicht in der Startelf stehen. Foto: IMAGO/ANP

Darum gehts Memphis Depay verpasst WM-Quali-Spiel gegen Malta wegen verschwundenen Passes

Trainer Koeman setzt Depay deshalb auf die Bank

Holland nach vier Spielen punktgleich mit Polen auf Tabellenplatz eins

Andri Bäggli Redaktion Sport

Eigentlich wurde der holländische Rekordtorschütze Mephis Depay (31) beim WM-Quali-Spiel gegen Malta in der Startelf erwartet. Dies wird aber nicht passieren, wie Trainer Ronald Koeman (62) in einer Pressekonferenz bekannt gibt – aus einem kuriosen Grund. Der Stürmer hat seinen Pass verloren und ist zu spät zum Zusammenzug gekommen.

«Er wollte zum Flughafen fahren und konnte seinen Pass nicht finden, dann wird es schwierig zu fliegen», erklärte Koeman am Montag, «dann kommst du nicht durch, selbst wenn du Memphis bist».

Pass wurde gestohlen

So sitzt der 31-Jährige in Brasilien fest. Der Stürmer spielt derzeit bei den Corinthians São Paulo und wartet auf ein «Notdokument», um schnellstmöglich nachzureisen. Wie der holländische Verband KNVB verlauten lässt, wurde Depay der Pass gestohlen – er soll ihn also nicht verloren haben.

Nichtsdestotrotz kennt Koeman keine Gnade und wird ihn gegen Malta auf die Bank setzen: «Der Plan, den ich mit Memphis im Kopf hatte, wird sich ändern.» Weiter erklärt der genervte Bondscoach: «Er wird gegen Malta nicht in der Startelf stehen. Jeder hat das Recht, einmal zu spät zu kommen, aber nicht, wenn man ein Spiel bestreiten muss.»

Ob Depay im zweiten Spiel der Nati-Pause zu Hause gegen Finnland begnadigt wird, lässt Koeman derweil offen. Die Holländer sind bislang auf gutem Kurs, die direkte WM-Quali zu schaffen. Nach vier Spielen stehen sie punktgleich mit Polen auf dem ersten Tabellenplatz, haben aber noch ein Spiel weniger bestritten. Zudem trifft die Oranje mit Gegner Malta auf das Schlusslicht der Gruppe G.