DE
FR
Abonnieren

Sorge in Österreich
Trainer Rangnick wegen Krankenhaus-Keim im Spital

Ralf Rangnick, Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, hat sich bei einer Operation mit einem Krankenhaus-Keim infiziert. Zur Behandlung ist er aktuell im Spital.
Publiziert: vor 43 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
ÖFB-Trainer Ralf Rangnick (67) befindet sich aktuell in Spitalbehandlung.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick liegt länger als geplant im Spital
  • Der Deutsche hat sich bei einer Operation mit einem Krankenhauskeim infiziert
  • Rangnick wird die Kaderbekanntgabe am kommenden Montag für zwei WM-Qualifikationsspiele verpassen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

In Österreich herrscht derzeit Sorge um den Nationaltrainer: Ralf Rangnick (67) liegt länger als geplant im Spital.

Eigentlich laboriert Rangnick an einer Sprunggelenksverletzung herum, weshalb er im Spital der bayerischen Ortschaft Murnau liegt. Aus diesem Grund wird er die am kommenden Montag angesetzte Kaderbekanntgabe der ÖFB-Elf für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen San Marino (9. Oktober) und Rumänien (12. Oktober) verpassen. Ersetzt wird er dort durch seinen Assistenten Lars Kornetka (47).

Rangnick schlägt sich seit längerem mit gesundheitlichen Problemen herum. In den letzten Monaten musste er sich mehrmals am Sprunggelenk operieren lassen. Von seiner Arbeit als Trainer hielt ihn das bislang nicht ab, auch wenn er dafür schon zu ungewohnten Hilfsmitteln greifen musste: Beim Quali-Spiel in Bosnien im September legte er die Strecke zwischen Kabine und Trainerbank mit einem E-Bike zurück.

Beim Zusammenzug soll Rangnick wieder dabei sein

Nun hat sich der Zustand aber verschlechtert: Bei einer der Operationen hat er sich mit einem Krankenhauskeim infiziert. Um diesen zu bekämpfen, befindet er sich nun in stationärer Behandlung in Murnau. Diese sollte pünktlich vor den Qualifikationsspielen abgeschlossen sein: Beim Zusammenzug am 6. Oktober will auch Rangnick zum Team stossen.

Der Österreicher ist nicht der einzige Top-Trainer, welcher derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat: Anfang September brach sich PSG-Coach Luis Henrique (55) bei einem Sturz mit dem Fahrrad das Schlüsselbein und musste sich ebenfalls einer Operation unterziehen. Ein Spiel seiner Schützlinge verpasste er deshalb nicht – bleibt zu hoffen, dass Rangnick ebenfalls bald wieder zurück sein wird.

Mehr zum Thema
Verletzter Ösi-Coach flitzt mit E-Bike über Platz
1:05
Bei WM-Quali in Bosnien
Ösi-Coach flitzt mit E-Bike über Platz
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Österreich
Österreich
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Rumänien
Rumänien
San Marino
San Marino
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Österreich
        Österreich
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Rumänien
        Rumänien
        San Marino
        San Marino