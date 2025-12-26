DE
Top-Klubs sind heiss auf ihn
Zeichen für Abgang? Juve-Star fehlt auf Weihnachtsfeier

Dusan Vlahovic sorgt für Spekulationen um seine Zukunft bei Juventus Turin. Der verletzte Stürmer fehlte laut «Tuttosport» als einziger Star bei der Weihnachtsfeier. Sein Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, Interessenten wie Milan und Bayern stehen bereit.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Steht Dusan Vlahovic bei Juventus vor dem Abgang?
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierLeiter Desk Sport


Wie geht es weiter mit Stürmer Dusan Vlahovic (25) bei Juventus Turin? Im Sommer läuft sein Vertrag bei der «alten Dame» aus – darüber hinaus ist die Zukunft völlig offen. Nun befeuert er die Gerüchte um einen Abgang, indem er gemäss «Tuttosport» als einziger Star der Weihnachtsfeier von Juve fernblieb. Offiziell, weil er aktuell verletzt ist (Riss im Adduktorenbereich des linken Beins) und darum vorzeitig in die Ferien nach Hause gereist ist. 

Interessenten für den Serben gibts genug. Gemäss «La Repubblica» soll Liga-Konkurrent Milan heiss sein und einen ernsthaften Versuch starten wollen, obwohl dort die Leihe von Niclas Füllkrug bereits so gut wie in trockenen Tüchern ist. Wie die «Sport Bild» schreibt, sind aber auch die Bayern nach wie vor an Vlahovic interessiert, hatten im Oktober zweimal Kontakt mit dessen Beratern.

