Zeichen für Abgang? Juve-Star fehlt auf Weihnachtsfeier

Dusan Vlahovic sorgt für Spekulationen um seine Zukunft bei Juventus Turin. Der verletzte Stürmer fehlte laut «Tuttosport» als einziger Star bei der Weihnachtsfeier. Sein Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, Interessenten wie Milan und Bayern stehen bereit.

Stefan Meier Leiter Desk Sport





Wie geht es weiter mit Stürmer Dusan Vlahovic (25) bei Juventus Turin? Im Sommer läuft sein Vertrag bei der «alten Dame» aus – darüber hinaus ist die Zukunft völlig offen. Nun befeuert er die Gerüchte um einen Abgang, indem er gemäss «Tuttosport» als einziger Star der Weihnachtsfeier von Juve fernblieb. Offiziell, weil er aktuell verletzt ist (Riss im Adduktorenbereich des linken Beins) und darum vorzeitig in die Ferien nach Hause gereist ist.

Interessenten für den Serben gibts genug. Gemäss «La Repubblica» soll Liga-Konkurrent Milan heiss sein und einen ernsthaften Versuch starten wollen, obwohl dort die Leihe von Niclas Füllkrug bereits so gut wie in trockenen Tüchern ist. Wie die «Sport Bild» schreibt, sind aber auch die Bayern nach wie vor an Vlahovic interessiert, hatten im Oktober zweimal Kontakt mit dessen Beratern.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen