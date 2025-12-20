Cédric HeebRedaktor Sport
Zlatan Ibrahimovic (44) hat für die AC Milan 163 Spiele absolviert und 93 Tore geschossen. Sohn Maximilian (19) spielt seit Sommer 2024 bei Milan Futuro, der Nachwuchsmannschaft in der vierthöchsten italienischen Liga. Und jetzt folgt der nächste Schritt für den jüngsten Ibra-Sprössling.
Wie die Rossoneri mitteilen, hat Vincent Ibrahimovic (17) seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie sein älterer Bruder wird auch der Mittelfeldspieler Teil von Milan Futuro. Beide haben bis 2022 in der Jugend des schwedischen Top-Klubs Hammarby gespielt, ehe sie in die Mailänder Nachwuchsabteilung wechselten.
Papa Zlatan hat 2023 in Mailand seine Karriere beendet und ist nun noch als Berater für den Klub tätig.
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
15
20
33
2
AC Mailand
15
11
32
3
SSC Neapel
15
9
31
4
AS Rom
15
8
30
5
Juventus Turin
15
5
26
6
Bologna FC
15
10
25
7
Como 1907
15
7
24
8
Lazio Rom
15
6
22
9
Sassuolo Calcio
15
2
21
10
Udinese Calcio
15
-6
21
11
US Cremonese
15
0
20
12
Atalanta BC
15
1
19
13
FC Turin
15
-11
17
14
US Lecce
15
-8
16
15
Cagliari Calcio
15
-6
14
16
Genua CFC
15
-7
14
17
Parma Calcio
15
-8
14
18
Hellas Verona
15
-9
12
19
Pisa SC
15
-10
10
20
AC Florenz
15
-14
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg