DE
FR
Abonnieren

Rossoneri vermelden Vollzug
Nächster Ibra-Sohn unterschreibt bei Milan Profivertrag

Die AC Milan hat Vincent Ibrahimovic, den jüngsten Sohn von Zlatan Ibrahimovic, unter Vertrag genommen. Der Mittelfeldspieler wird wie sein älterer Bruder Maximilian für Milan Futuro in der vierthöchsten italienischen Liga spielen.
Publiziert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/2
Die AC Milan stattet Vincent Ibrahimovic mit seinem ersten Profivertrag aus.
Foto: AC MILAN
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Zlatan Ibrahimovic (44) hat für die AC Milan 163 Spiele absolviert und 93 Tore geschossen. Sohn Maximilian (19) spielt seit Sommer 2024 bei Milan Futuro, der Nachwuchsmannschaft in der vierthöchsten italienischen Liga. Und jetzt folgt der nächste Schritt für den jüngsten Ibra-Sprössling.

Wie die Rossoneri mitteilen, hat Vincent Ibrahimovic (17) seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie sein älterer Bruder wird auch der Mittelfeldspieler Teil von Milan Futuro. Beide haben bis 2022 in der Jugend des schwedischen Top-Klubs Hammarby gespielt, ehe sie in die Mailänder Nachwuchsabteilung wechselten.

Papa Zlatan hat 2023 in Mailand seine Karriere beendet und ist nun noch als Berater für den Klub tätig.

Mehr zur Serie A
Jasharis schwieriger Kampf um Einsatzminuten bei Milan
Idol ist auch Konkurrent
Jasharis schwieriger Kampf um Einsatzminuten bei Milan
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
15
20
33
2
AC Mailand
AC Mailand
15
11
32
3
SSC Neapel
SSC Neapel
15
9
31
4
AS Rom
AS Rom
15
8
30
5
Juventus Turin
Juventus Turin
15
5
26
6
Bologna FC
Bologna FC
15
10
25
7
Como 1907
Como 1907
15
7
24
8
Lazio Rom
Lazio Rom
15
6
22
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
15
2
21
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
15
-6
21
11
US Cremonese
US Cremonese
15
0
20
12
Atalanta BC
Atalanta BC
15
1
19
13
FC Turin
FC Turin
15
-11
17
14
US Lecce
US Lecce
15
-8
16
15
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
15
-6
14
16
Genua CFC
Genua CFC
15
-7
14
17
Parma Calcio
Parma Calcio
15
-8
14
18
Hellas Verona
Hellas Verona
15
-9
12
19
Pisa SC
Pisa SC
15
-10
10
20
AC Florenz
AC Florenz
15
-14
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
AC Milan
AC Milan
Serie A
Serie A
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AC Milan
        AC Milan
        Serie A
        Serie A