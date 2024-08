Wojciech Szczesny will fortan all seine Aufmerksamkeit der Familie widmen, deswegen beendet der polnische Keeper seine Karriere.

Rücktritt mit 34: Wojciech Szczesny.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Polens Goalie Wojciech Szczesny beendet seine Karriere. Dies gab der 84-fache Nationalspieler auf Instagram bekannt, nachdem sein Vertrag mit Juventus Turin vor knapp zwei Wochen aufgelöst worden war.

«Auch wenn mein Körper immer noch für neue Aufgaben bereit wäre, ist mein Herz nicht mehr dabei. Ich fühle, dass es jetzt an der Zeit ist, all meine Aufmerksamkeit meiner Familie zu widmen», schrieb Szczesny. Der 34-Jährige wurde mit Juventus dreimal Meister und zweimal Cupsieger. Zudem spielte er für Arsenal, Brentford und die AS Roma. Mit Polen nahm er an vier Europa- und zwei Weltmeisterschaften teil.

Eine Reise fürs Leben

«Ich habe Warschau, meine Heimatstadt, im Juni 2006 verlassen, um mit einem Traum zu Arsenal zu gehen - vom Fussball leben zu können», ergänzte Szczesny. «Ich konnte nicht ahnen, dass das der Beginn einer Reise fürs Leben sein würde. Alles, was ich habe, und alles, was ich bin, verdanke ich dem Fussball.»