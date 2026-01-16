Als zentraler Mittelfeldspieler ist Adrien Rabiot nicht gerade der Torschütze vom Dienst: Seit seinem Wechsel zu Milan hat er in 16 Spielen erst einmal eingenetzt. Am Donnerstagabend schraubt er im kühlen Stadio Giuseppe Sinigaglia von Como aber kräftig an dieser Ausbeute: In der zweiten Halbzeit trifft er doppelt und hat so grossen Anteil am 3:1-Sieg seiner Mailänder, mit dem sie in der Tabelle wieder bis auf drei Punkte an Stadtrivale und Tabellenführer Inter heranrücken.
Mindestens ebenso wichtig für den Auswärtserfolg nahe der Grenze zur Schweiz ist Milan-Keeper Mike Maignan: Mit teils mirakulösen Paraden hält er sein Team nach dem frühen 0:1-Rückstand im Spiel, ehe Nkunku kurz vor der Pause etwas glücklich per Elfmeter ausgleichen und so die Wende in dieser Partie einleiten kann. Der Gefoulte kurz zuvor: Adrien Rabiot.
Nur am Rande eine Rolle spielen beim Sieg über den lombardischen Konkurrenten die beiden Milan-Schweizer: Ardon Jashari und Zachary Athekame werden beide nach 86 Minuten eingewechselt. Rund 20 Minuten länger steht Niclas Füllkrug auf dem Platz – eine grosse Überraschung: Der deutsche Stürmer hat sich am Wochenende beim 1:1 gegen Fiorentina gemäss Medienberichten einen Zeh gebrochen, woraufhin mit einer Zwangspause von mindestens zwei Wochen gerechnet worden ist. Nun erfolgt sein Comeback bereits zum schnellstmöglichen Zeitpunkt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
20
26
46
2
AC Mailand
20
17
43
3
SSC Neapel
20
13
40
4
Juventus Turin
20
16
39
5
AS Rom
20
12
39
6
Como 1907
20
12
34
7
Atalanta BC
20
6
31
8
Bologna FC
20
7
30
9
Lazio Rom
20
5
28
10
Udinese Calcio
20
-10
26
11
Sassuolo Calcio
20
-4
23
12
FC Turin
20
-11
23
13
US Cremonese
20
-8
22
14
Parma Calcio
20
-8
22
15
Genua CFC
20
-7
19
16
Cagliari Calcio
20
-9
19
17
US Lecce
20
-15
17
18
AC Florenz
20
-10
14
19
Pisa SC
20
-15
13
20
Hellas Verona
20
-17
13