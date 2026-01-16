Dank eines Siegs gegen Como bleibt die AC Milan an Stadtrivale Inter dran. Für den Unterschied sorgt dabei ausgerechnet ein Spieler, welcher bei den Rossoneri bislang kaum als Torschütze auf sich aufmerksam gemacht hat.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Als zentraler Mittelfeldspieler ist Adrien Rabiot nicht gerade der Torschütze vom Dienst: Seit seinem Wechsel zu Milan hat er in 16 Spielen erst einmal eingenetzt. Am Donnerstagabend schraubt er im kühlen Stadio Giuseppe Sinigaglia von Como aber kräftig an dieser Ausbeute: In der zweiten Halbzeit trifft er doppelt und hat so grossen Anteil am 3:1-Sieg seiner Mailänder, mit dem sie in der Tabelle wieder bis auf drei Punkte an Stadtrivale und Tabellenführer Inter heranrücken.

Mindestens ebenso wichtig für den Auswärtserfolg nahe der Grenze zur Schweiz ist Milan-Keeper Mike Maignan: Mit teils mirakulösen Paraden hält er sein Team nach dem frühen 0:1-Rückstand im Spiel, ehe Nkunku kurz vor der Pause etwas glücklich per Elfmeter ausgleichen und so die Wende in dieser Partie einleiten kann. Der Gefoulte kurz zuvor: Adrien Rabiot.

Nur am Rande eine Rolle spielen beim Sieg über den lombardischen Konkurrenten die beiden Milan-Schweizer: Ardon Jashari und Zachary Athekame werden beide nach 86 Minuten eingewechselt. Rund 20 Minuten länger steht Niclas Füllkrug auf dem Platz – eine grosse Überraschung: Der deutsche Stürmer hat sich am Wochenende beim 1:1 gegen Fiorentina gemäss Medienberichten einen Zeh gebrochen, woraufhin mit einer Zwangspause von mindestens zwei Wochen gerechnet worden ist. Nun erfolgt sein Comeback bereits zum schnellstmöglichen Zeitpunkt.

