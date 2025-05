Feuerwerk zum Abstieg Fans vom Stadtrivalen verhöhnen Sampdoria

Sampdoria ist am Dienstagabend offiziell in die Serie C abgestiegen. Die Fans des Stadtrivalen CFC Genua reagierten mit Schadenfreude: Sie zündeten Feuerwerkskörper und trugen selbstgebaute Särge durch die Strassen der Stadt.

Publiziert: 14:36 Uhr | Aktualisiert: 14:38 Uhr