1/6 Yann Sommer hat nach Inters 2:1-Sieg gegen Udinese gut Lachen. Foto: Getty Images

Darum gehts Yann Sommer glänzt als Inters Punkte-Fänger mit herausragenden Leistungen

Italienische Medien loben Sommers Superman-ähnliche Paraden und Konstanz

20 Weisse Westen und nur 30 Gegentore in 38 Pflichtspielen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es sind Statistiken, die ihresgleichen suchen. 20 Weisse Westen und nur 30 Gegentore in 38 Pflichtspielen. Beim 2:1-Sieg von Inter Mailand gegen Udinese am Sonntagabend verpasst es der Schweizer Keeper zwar, zum 21. Mal in dieser Saison zu null zu spielen. Mit zwei Glanzparaden hält er allerdings den Sieg und den Vorsprung von drei Punkten auf Meisterkonkurrent Napoli an der Spitze der Serie A fest.

Im italienischen Blätterwald wird Sommer nach einer weiteren Glanzleistung in dieser Saison jedenfalls mit reichlich Lob eingedeckt. Die «Gazzetta dello Sport» adelt ihn im Titel als Inters «Punkte-Fänger». Das Tor sei «nicht gepanzert, aber fast», schreibt die Zeitung weiter und befindet in der Lobeshymne, Sommer habe sich mal wieder «als Superman verkleidet».

Sommer habe den «Sieg festgehalten», urteilt «La Reppublica». Der «Corriere dello Sport» redet bei den Paraden des Goalies von einer «Wunder-Antwort». Sommer zeigt damit, dass er sich in seinem zweiten Einsatz nach dem Daumenbruch Mitte Februar vor dem heissen Saison-Endspurt bereits wieder in Top-Form befindet.

Bald gehts gegen Ex-Klub Bayern

Die Nerazzurri könnten in dieser Saison nämlich noch das Triple gewinnen. Entsprechend stehen für Sommer und Co. in den nächsten Wochen zahlreiche englische Wochen an. Bereits am Mittwoch steht das Mailänder-Derby im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia gegen AC an. Am Dienstag in einer Woche kehrt Sommer dann im Rahmen des Champions-League-Viertelfinals an seine alte Wirkungsstätte in München zurück.

Packt er auch dort seinen Superman-Anzug aus und eliminiert mit Inter die Bayern, könnte er den Münchner Traum vom Gewinn des Henkelpotts im eigenen Stadion begraben. Das wäre sicherlich auch mit einer gewissen Genugtuung verbunden, wurde ihm in seiner Zeit an der Säbener Strasse – oftmals im Zusammenhang mit seiner Körpergrösse – die Weltklasse abgesprochen. Dieser Tage scheint jene Kritik aber wie weggeblasen.