DE
FR
Abonnieren

Auch Milan darf wieder hoffen
Nur in einer Top-Liga Europas ist das Meisterrennen wohl schon durch

Milan hält das Meisterrennen nach dem Sieg im Derby offen und in Frankreich trennt Leader und Verfolger nur noch ein Punkt. Es sind nur zwei Beispiele für die prickelnden Meisterrennen in Europas Top-Ligen.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/11
Die AC Milan, hier mit Luka Modric (l.), Pervis Estupiñan (M.) und Fikayo Tomori (r.), hält das Meisterrennen offen.
Foto: Anadolu via Getty Images
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Serie A

Nach dem 1:0-Sieg der AC Milan im Derby della Madonnina gegen Stadtrivale Inter halten die Rossoneri (mit Zachary Athekame, 21 und Ardon Jashari, 23) das Meisterrennen offen. Das Duell vom Sonntagabend war ein klassisches 6-Punkte-Spiel: Ein Sieg von Inter (mit Yann Sommer, 37 und Manuel Akanji, 30) hätte den Vorsprung auf 13 Punkte ausgebaut, nun sind es nur noch deren sieben.

Milan-Trainer Massimiliano Allegri (58) relativiert die Ausgangslage nach der Partie und betont, den Blick primär auf die Champions-League-Plätze zu richten: «Ich schaue auf die neun Punkte Vorsprung auf den fünften Rang.»

Der Rückstand für «Il Diavolo» bleibt eine schwere Hypothek und die Aufholjagd ein Kraftakt. Bei zehn verbleibenden Spieltagen bleibt die Hoffnung aber bestehen – und diese stirbt bekanntlich zuletzt.

Ligue 1

Auch in Frankreich spitzt sich das Titelrennen an der Spitze weiter zu. PSG verlor am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 1:3 gegen die AS Monaco (mit Denis Zakaria, 29 und Philipp Köhn, 27). Zwar bleibt der amtierende Champions-League-Sieger mit 57 Punkten Tabellenführer, doch der RC Lens sitzt ihm nach dem 3:0-Erfolg gegen Schlusslicht FC Metz mit nur noch einem Punkt Rückstand im Nacken.

Das direkte Duell um die Tabellenspitze steigt in knapp einem Monat: Am 11. April (17 Uhr) empfängt der aktuelle Zweitplatzierte den Spitzenreiter. Für Lens wäre es der zweite Meistertitel der Vereinsgeschichte – der erste seit 1998.

Mehr zum internationalen Fussball
Fans sorgen für hässliche Szenen nach Old-Firm-Derby
0:49
Rangers – Celtic eskaliert
Fans sorgen für hässliche Szenen nach Old-Firm-Derby

LaLiga

Nach dem Last-Minute-Sieg von Real Madrid gegen Celta Vigo und dem Mini-Sieg vom FC Barcelona im Baskenland herrscht in der spanischen LaLiga Status quo. Nur 4 Punkte trennen die beiden Erzrivalen voneinander.

Barça (67 Punkte) hat alles noch in den eigenen Füssen, während die Königlichen (63 Punkte) auf einen Ausrutscher der Katalanen hoffen müssen. Am viertletzten Spieltag kommt es zum grossen Showdown, wenn die «Blaugrana» «Los Blancos» am 10. Mai im Camp Nou zum Tanz bitten.

Premier League

Da am vergangenen Wochenende die fünfte Runde des FA Cups auf dem Programm stand, pausierte die Premier League. An der Tabellensituation hat sich folglich nichts geändert: Der FC Arsenal führt das Feld weiterhin mit sieben Punkten Vorsprung auf Manchester City an, hat allerdings eine Partie mehr absolviert.

Am 19. April kommt es um 17:30 Uhr zum Schlüsselspiel, wenn die Gunners bei den Citizens gastieren. Sollte ManCity dieses Duell gewinnen, könnte der Titelkampf für die Londoner noch einmal richtig brenzlig werden und der erste Meistertitel seit 2004 stünde ernsthaft in Gefahr.

Bundesliga

Zwar konnte sowohl der FC Bayern als auch der BVB (mit Gregor Kobel, 28) am vergangenen Wochenende gewinnen, doch die Vorentscheidung im Meisterrennen fiel wohl bereits am vorletzten Spieltag mit dem 3:2-Sieg der Münchner in Dortmund.

Mit 11 Zählern Vorsprung (66 gegenüber 55 Punkten) können in München schon bald die Champagnerflaschen kaltgestellt werden. Es stellt sich nur noch die Frage, ab wann sich die Bayern offiziell zum 35. Mal Deutscher Meister nennen dürfen.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
28
42
67
2
AC Mailand
AC Mailand
28
24
60
3
SSC Neapel
SSC Neapel
28
14
56
4
Como 1907
Como 1907
28
25
51
5
AS Rom
AS Rom
28
17
51
6
Juventus Turin
Juventus Turin
28
22
50
7
Atalanta BC
Atalanta BC
28
13
46
8
Bologna FC
Bologna FC
28
3
39
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
27
-2
38
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
28
-8
36
11
Lazio Rom
Lazio Rom
27
-1
34
12
Parma Calcio
Parma Calcio
28
-12
34
13
Genua CFC
Genua CFC
28
-6
30
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
28
-8
30
15
FC Turin
FC Turin
28
-21
30
16
US Lecce
US Lecce
28
-17
27
17
AC Florenz
AC Florenz
28
-12
25
18
US Cremonese
US Cremonese
28
-18
24
19
Hellas Verona
Hellas Verona
28
-27
18
20
Pisa SC
Pisa SC
28
-28
15
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
AC Milan
AC Milan
FC Barcelona
FC Barcelona
Inter Mailand
Inter Mailand
Premier League
Premier League
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bundesliga
Bundesliga
Ligue 1
Ligue 1
Lens
Lens
Serie A
Serie A
Arsenal
Arsenal
FC Bayern München
FC Bayern München
LaLiga
LaLiga
Manchester City
Manchester City
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AC Milan
        AC Milan
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Inter Mailand
        Inter Mailand
        Premier League
        Premier League
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Bundesliga
        Bundesliga
        Ligue 1
        Ligue 1
        Lens
        Lens
        Serie A
        Serie A
        Arsenal
        Arsenal
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        LaLiga
        LaLiga
        Manchester City
        Manchester City
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Real Madrid
        Real Madrid