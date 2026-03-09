Milan hält das Meisterrennen nach dem Sieg im Derby offen und in Frankreich trennt Leader und Verfolger nur noch ein Punkt. Es sind nur zwei Beispiele für die prickelnden Meisterrennen in Europas Top-Ligen.

Nur in einer Top-Liga Europas ist das Meisterrennen wohl schon durch

Nur in einer Top-Liga Europas ist das Meisterrennen wohl schon durch

Davide Malinconico Redaktor Sport

Serie A

Nach dem 1:0-Sieg der AC Milan im Derby della Madonnina gegen Stadtrivale Inter halten die Rossoneri (mit Zachary Athekame, 21 und Ardon Jashari, 23) das Meisterrennen offen. Das Duell vom Sonntagabend war ein klassisches 6-Punkte-Spiel: Ein Sieg von Inter (mit Yann Sommer, 37 und Manuel Akanji, 30) hätte den Vorsprung auf 13 Punkte ausgebaut, nun sind es nur noch deren sieben.

Milan-Trainer Massimiliano Allegri (58) relativiert die Ausgangslage nach der Partie und betont, den Blick primär auf die Champions-League-Plätze zu richten: «Ich schaue auf die neun Punkte Vorsprung auf den fünften Rang.»

Der Rückstand für «Il Diavolo» bleibt eine schwere Hypothek und die Aufholjagd ein Kraftakt. Bei zehn verbleibenden Spieltagen bleibt die Hoffnung aber bestehen – und diese stirbt bekanntlich zuletzt.

Ligue 1

Auch in Frankreich spitzt sich das Titelrennen an der Spitze weiter zu. PSG verlor am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 1:3 gegen die AS Monaco (mit Denis Zakaria, 29 und Philipp Köhn, 27). Zwar bleibt der amtierende Champions-League-Sieger mit 57 Punkten Tabellenführer, doch der RC Lens sitzt ihm nach dem 3:0-Erfolg gegen Schlusslicht FC Metz mit nur noch einem Punkt Rückstand im Nacken.

Das direkte Duell um die Tabellenspitze steigt in knapp einem Monat: Am 11. April (17 Uhr) empfängt der aktuelle Zweitplatzierte den Spitzenreiter. Für Lens wäre es der zweite Meistertitel der Vereinsgeschichte – der erste seit 1998.

Mehr zum internationalen Fussball 0:49 Rangers – Celtic eskaliert Fans sorgen für hässliche Szenen nach Old-Firm-Derby

LaLiga

Nach dem Last-Minute-Sieg von Real Madrid gegen Celta Vigo und dem Mini-Sieg vom FC Barcelona im Baskenland herrscht in der spanischen LaLiga Status quo. Nur 4 Punkte trennen die beiden Erzrivalen voneinander.

Barça (67 Punkte) hat alles noch in den eigenen Füssen, während die Königlichen (63 Punkte) auf einen Ausrutscher der Katalanen hoffen müssen. Am viertletzten Spieltag kommt es zum grossen Showdown, wenn die «Blaugrana» «Los Blancos» am 10. Mai im Camp Nou zum Tanz bitten.

Premier League

Da am vergangenen Wochenende die fünfte Runde des FA Cups auf dem Programm stand, pausierte die Premier League. An der Tabellensituation hat sich folglich nichts geändert: Der FC Arsenal führt das Feld weiterhin mit sieben Punkten Vorsprung auf Manchester City an, hat allerdings eine Partie mehr absolviert.

Am 19. April kommt es um 17:30 Uhr zum Schlüsselspiel, wenn die Gunners bei den Citizens gastieren. Sollte ManCity dieses Duell gewinnen, könnte der Titelkampf für die Londoner noch einmal richtig brenzlig werden und der erste Meistertitel seit 2004 stünde ernsthaft in Gefahr.

Bundesliga

Zwar konnte sowohl der FC Bayern als auch der BVB (mit Gregor Kobel, 28) am vergangenen Wochenende gewinnen, doch die Vorentscheidung im Meisterrennen fiel wohl bereits am vorletzten Spieltag mit dem 3:2-Sieg der Münchner in Dortmund.

Mit 11 Zählern Vorsprung (66 gegenüber 55 Punkten) können in München schon bald die Champagnerflaschen kaltgestellt werden. Es stellt sich nur noch die Frage, ab wann sich die Bayern offiziell zum 35. Mal Deutscher Meister nennen dürfen.