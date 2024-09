Die Unwetter in Österreich sorgen für Chaos in der Bundesliga: Drei Spiele wurden abgesagt. Muss Salzburg nun nach Ende der Vorrunde nachsitzen?

Salzburg kommt in Nöte

Die Unwetter in Österreich haben auch Auswirkungen auf den Fussball in unserem Nachbarland.

Drei von sechs Spiele mussten am Wochenende abgesagt werden: Salzburg – Klagenfurt, Hartberg – Tirol, Austria – Sturm Graz. Nun steckt die österreichische Bundesliga in einem Terminchaos.

Wie die «Kronenzeitung» schreibt, sind vor allem für Red Bull Salzburg kaum noch freie Termine zu finden. Denn der Vizemeister muss neben dem Champions-League-Programm bereits zwei Meisterschaftsspiele nachholen.

So gab es für Salzburg schon im August die erste Spielverschiebung. Um genug Regenerationszeit für das Champions-League-Playoff gegen Dynamo Kiew zu haben, wurde das Heimspiel gegen Hartberg verlegt. Dieses Duell findet neu am 4. Dezember statt. Davor habe Salzburg keinen einzigen freien Termin mehr.

Nachsitzen nach Ende der Vorrunde?

Das vergangenen Samstag (14. September) verschobene Heimspiel gegen Austria Klagenfurt kann nicht in der letzten Oktoberwoche ausgetragen werden, weil der ÖFB-Cup in die Quere kommt.

Daher ist davon auszugehen, dass die Partie Salzburg gegen Klagenfurt am 14. oder 15. Dezember stattfinden wird – eine Woche nach dem geplanten Hinrunden-Ende. Zuvor muss Salzburg noch in der Liga gegen Rapid und in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ran.

Eine Verlegung der Partie ins Jahr 2025 kommt für die Bundesliga nicht infrage, wie die Krone erfuhr. Man will eine mögliche Wettbewerbsverzerrung durch die im Januar startende Transferphase vermeiden.