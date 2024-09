Mutmasslicher Missbrauchs-Skandal im spanischen Fussball. Rafa Mir vom FC Valencia werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der Spanier befindet sich aktuell in Gewahrsam der Guardia Civil.

1/5 Rafa Mir vom FC Valencia wurde festgenommen. Er wird sexueller Übergriffe verdächtigt.

Carlo Steiner Praktikant Sport

Rafa Mir (27) vom FC Valencia wurde am Montag wegen Verdachts auf sexuelle Übergriffe festgenommen. Zwei Frauen haben gegen den spanischen Stürmer Anzeige erstattet. Sein Verein bestätigte die Verhaftung auf seiner Webseite. «Wir haben Kenntnis von der Verhaftung. Der Spieler wird in jeder Weise mit den Behörden kooperieren», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Die Polizei bestätigte indes die Festnahmen zweier Personen, ohne Namen zu nennen.

Die Vorfälle sollen sich spät in der Nacht auf Sonntag bei Mir zu Hause abgespielt haben, berichtet die spanische «Marca». Ein Nachbar habe die Polizei gerufen, als er die beiden Frauen in den frühen Morgenstunden «halb nackt und orientierungslos» um das Haus des Fussballers herumlaufen sah. Die 21- und 25-jährigen Frauen, die Mir und ein Freund beim Feiern in Valencia kennengelernt haben sollen, wurden anschliessend ins Krankenhaus gebracht.

Mir bestreitet Vorwürfe

Am Mittwoch sollen die Beschuldigten vor Gericht vernommen werden. Der Anwalt des 27-jährigen Fussballstars, Jaime Campaner, richtete bei der Ankunft vor dem Gerichtsgebäude ein Paar Worte an die Medien: «Ich werde jetzt schauen, wie es Rafa geht. Er hat die Vorwürfe bestritten und gesagt, alles sein einvernehmlich gewesen.»

Der ehemalige U21-Europameister wechselte erst diesen Sommer auf Leihbasis vom FC Sevilla nach Valencia. Mit seinem ehemaligen Klub aus Andalusien gewann er 2023 die Europa League. In der aktuellen Spielzeit stand er an den ersten vier LaLiga-Spieltagen im Einsatz.

Anfang des Jahres hatte in Spanien bereits der Fall von Dani Alves für Schlagzeilen gesorgt. Der ehemalige Star des FC Barcelona und der brasilianischen Nationalmannschaft war im Februar wegen Vergewaltigung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, befindet sich aber derzeit gegen Kaution auf freien Fuss, da er in Berufung gegangen ist.