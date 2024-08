Real verpatzt Liga-Auftakt, Ancelotti sauer nach Remis Bellingham-Ansage an Mbappé live im TV zu hören

Real Madrid stolpert zum Saisonauftakt in La Liga. In der Pause ist eine Ansage von Bellingham an Mbappé live im TV zu hören. Trainer Ancelotti zeigt nach dem Spiel seine Unzufriedenheit.