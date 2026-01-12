Nach nur sieben Monate ist Xabi Alonso nicht länger Trainer von Real Madrid. Schon kurz nach Bekanntgabe der Trennung präsentiert Real mit Alvaro Arbeloa den neuen Coach.

Am Sonntagabend verliert Real Madrid den Supercopa-Final gegen Barcelona 2:3. Keine 24 Stunden später ziehen die Verantwortlichen die Reissleine. Und trennen sich von Trainer Xabi Alonso (44).

Auf der Vereinshomepage schreiben die Königlichen, «dass nach gegenseitigem Einvernehmen zwischen dem Verein und Xabi Alonso beschlossen wurde, seine Tätigkeit als Trainer der ersten Mannschaft zu beenden».

Alonso hat erst im letzten Sommer den Job in Madrid übernommen, dafür verliess er Bayer Leverkusen und die Bundesliga. Sein Engagement bei Real Madrid endet nach nur 28 Partien als Trainer. In der Meisterschaft liegt der Verein nach 19 Runden vier Punkte hinter Leader Barcelona auf Rang 2.

Nachfolger steht schon fest

Kurz nachdem Real die Trennung bekanntgegeben hat, präsentiert der Verein auch schon den Nachfolger Alonsos. Neuer Mann an der Seitenlinie ist Alvaro Arbeloa. Der 42-Jährige war seit letzteM Juni Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid und hat seine gesamte Trainerkarriere seit 2020 in der Nachwuchsabteilung der Spanier verbracht.

Auch als Spieler trug Arbeloa einst das Trikot der Königlichen, absolvierte insgesamt 154 Partien für sie. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er 2010 Weltmeister und holte sowohl 2008 als auch 2012 den Europameistertitel.

