LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
7
24
21
2
Atletico Madrid
7
9
16
3
Real Betis Balompie
7
2
16
4
Real Madrid
7
10
15
5
Sevilla FC
7
1
13
6
Deportivo Alaves
7
5
11
7
RC Deportivo La Coruna
7
2
10
8
Real Sociedad
7
-4
10
9
Villarreal CF
7
1
8
10
Athletic Bilbao
6
1
8
11
Getafe CF
7
-3
8
12
Rayo Vallecano
7
-5
8
13
CA Osasuna
7
-7
8
14
RC Celta de Vigo
7
2
7
15
RCD Espanyol Barcelona
7
0
7
16
Racing Santander
7
-10
7
17
Levante UD
6
-4
5
18
Elche CF
7
-6
5
19
Valencia CF
7
-9
4
20
FC Malaga
7
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg