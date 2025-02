Ex-Real-Spieler (†48) verliert Kampf gegen den Krebs

Javier Dorado spielte einst für Real Madrid. Nach seiner Karriere erkrankte er an Krebs. Nun hat er den Kampf gegen diese Krankheit verloren.

«Möge er in Frieden ruhen»

1/4 Javier Dorado ist mit 48 Jahren gestorben. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Javier Dorado ist mit 48 Jahren gestorben

Der ehemalige Fussballer hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Während seiner Karriere spielte er unter anderem bei Real Madrid

Als Verteidiger hat Javier Dorado so manchen Zweikampf geführt. Den härtesten seines Lebens hat er nicht für sich entscheiden können. Zehn Tage nach seinem 48. Geburtstag ist der ehemalige Fussballer gestorben. Er hat den Kampf gegen die Leukämie verloren.

Dorado wurde einst bei Real Madrid ausgebildet. Der Klub trauert in einem Statement auf der Homepage um ihn: «Real Madrid möchte sein Beileid und sein Mitgefühl seinen Angehörigen, seinen ehemaligen Mitspielern, all seinen Liebsten sowie allen Vereinen, für die er gespielt hat, ausdrücken. (...) Möge er in Frieden ruhen.»

Zwischen 1999 und 2000 gehörte der Spanier zur ersten Mannschaft der Königlichen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Oft war er im Kader, ohne spielen zu dürfen, in La Liga kommt er so für Real nur auf zwei Einsätze. Und dennoch hat Dorado mit Real den grössten Erfolg seiner Karriere gefeiert. 2000 wurde er – ohne eine Minute im Wettbewerb gespielt zu haben – Champions-League-Sieger.

Krebsdiagnose 2022

Danach trennten sich die Wege von Spieler und Klub, Dorado kickte unter anderem auch noch für Salamanca, Sporting Gijon oder Rajo Vallecano. Seine Karriere beendete er 2012 bei Atlético Baleares. Zehn Jahre später wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert.

Letztes Jahr sprach er in einem Interview mit der Zeitung «El Comercio» über seine Krankheit. «Ich kämpfe jetzt schon eine ganze Weile und hoffe, dass dieser Alptraum dieses Mal ein Ende hat, dass wir rausgehen können und Ruhe haben.» Diese Hoffnung blieb unerfüllt. Stattdessen musste sich Dorado diesem unbezwingbaren Gegner geschlagen geben.