Der argentinische Stürmer Julian Alvarez soll nach der WM 2026 zu Barcelona wechseln. Laut argentinischen Medien wird eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro fällig.

Ablösesumme für den 26-Jährigen soll etwa 70 Millionen Euro betragen

Alvarez erzielte in 35 Spielen für Atletico Madrid 13 Tore

Der argentinische Stürmer Julian Alvarez wird nach der Weltmeisterschaft 2026 wohl zum FC Barcelona wechseln. Laut Hugo Balassone, dem argentinischen Moderator des TV-Senders TyC Sports, hat sich der Spieler mit dem Klub über einen Transfer geeinigt. Als Ablösesumme für den 26-Jährigen sollen etwa 70 Millionen Euro fällig werden. Zuletzt wurde auch Arsenal Interesse nachgesagt, da war allerdings noch von einem Preisschild von bis zu 150 Millionen Euro die Rede.

Alvarez spielt seit Sommer 2024 für Atletico Madrid. In der laufenden Spielzeit hat er in 35 Spielen 13 Tore erzielt und sechs Assists geliefert. Der Angreifer steht zwar noch bis Sommer 2030 unter Vertrag, soll nach der WM aber zu einem Verein wechseln wollen, bei dem er «Trophäen gewinnen kann», wie es heisst. Jetzt hat er sich offenbar für die Katalanen und gegen die Londoner entschieden.

