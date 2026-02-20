Darum gehts
- Julian Alvarez wechselt nach der WM 2026 wohl zum FC Barcelona
- Ablösesumme für den 26-Jährigen soll etwa 70 Millionen Euro betragen
- Alvarez erzielte in 35 Spielen für Atletico Madrid 13 Tore
Der argentinische Stürmer Julian Alvarez wird nach der Weltmeisterschaft 2026 wohl zum FC Barcelona wechseln. Laut Hugo Balassone, dem argentinischen Moderator des TV-Senders TyC Sports, hat sich der Spieler mit dem Klub über einen Transfer geeinigt. Als Ablösesumme für den 26-Jährigen sollen etwa 70 Millionen Euro fällig werden. Zuletzt wurde auch Arsenal Interesse nachgesagt, da war allerdings noch von einem Preisschild von bis zu 150 Millionen Euro die Rede.
Alvarez spielt seit Sommer 2024 für Atletico Madrid. In der laufenden Spielzeit hat er in 35 Spielen 13 Tore erzielt und sechs Assists geliefert. Der Angreifer steht zwar noch bis Sommer 2030 unter Vertrag, soll nach der WM aber zu einem Verein wechseln wollen, bei dem er «Trophäen gewinnen kann», wie es heisst. Jetzt hat er sich offenbar für die Katalanen und gegen die Londoner entschieden.
Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelona
24
39
58
3
Villarreal CF
24
19
48
4
Atletico Madrid
24
17
45
5
Real Betis Balompie
24
10
41
6
RCD Espanyol Barcelona
24
-4
35
7
RC Celta de Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
24
-1
31
9
Athletic Bilbao
24
-7
31
10
CA Osasuna
24
0
30
11
Getafe CF
24
-8
29
12
FC Girona
24
-14
29
13
Sevilla FC
24
-8
26
14
Deportivo Alaves
24
-9
26
15
Valencia CF
24
-12
26
16
Elche CF
24
-4
25
17
Rayo Vallecano
23
-9
25
18
RCD Mallorca
24
-10
24
19
Levante UD
24
-15
18
20
Real Oviedo
23
-23
16