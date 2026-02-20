DE
Gemäss Medienberichten
Atletico-Star soll zu Barcelona wechseln

Der argentinische Stürmer Julian Alvarez soll nach der WM 2026 zu Barcelona wechseln. Laut argentinischen Medien wird eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro fällig.
Publiziert: vor 4 Minuten
Julian Alvarez soll sich für einen Sommerwechsel zu Barcelona entschieden haben.
Foto: AP

  • Julian Alvarez wechselt nach der WM 2026 wohl zum FC Barcelona
  • Ablösesumme für den 26-Jährigen soll etwa 70 Millionen Euro betragen
  • Alvarez erzielte in 35 Spielen für Atletico Madrid 13 Tore
Der argentinische Stürmer Julian Alvarez wird nach der Weltmeisterschaft 2026 wohl zum FC Barcelona wechseln. Laut Hugo Balassone, dem argentinischen Moderator des TV-Senders TyC Sports, hat sich der Spieler mit dem Klub über einen Transfer geeinigt. Als Ablösesumme für den 26-Jährigen sollen etwa 70 Millionen Euro fällig werden. Zuletzt wurde auch Arsenal Interesse nachgesagt, da war allerdings noch von einem Preisschild von bis zu 150 Millionen Euro die Rede.

Alvarez spielt seit Sommer 2024 für Atletico Madrid. In der laufenden Spielzeit hat er in 35 Spielen 13 Tore erzielt und sechs Assists geliefert. Der Angreifer steht zwar noch bis Sommer 2030 unter Vertrag, soll nach der WM aber zu einem Verein wechseln wollen, bei dem er «Trophäen gewinnen kann», wie es heisst. Jetzt hat er sich offenbar für die Katalanen und gegen die Londoner entschieden.

Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Arsenal
Arsenal
Atlético Madrid
Atlético Madrid
