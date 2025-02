Real Madrid bleibt am Samstag zum dritten Mal in Serie ohne Punkte. Zu reden gibt nach dem Spiel der Platzverweis von Jude Bellingham – und vor allem auch dessen Reaktion darauf. Real Madrid tobt einmal mehr gegen das spanische Schiedsrichterwesen.

1/5 Jude Bellingham versteht die Welt nicht mehr. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Real Madrid spielt unentschieden gegen Osasuna. Bellingham erhält Rote Karte

Bellingham bestreitet Schiedsrichter-Vorwurf und hofft auf Videoüberprüfung

Entscheidet eine linguistische Finesse am Ende den Meisterkampf in der spanischen Liga? Real Madrid verpasst nach einem Unentschieden gegen Osasuna den Sprung weg von seinen Verfolgern und könnte am Montagabend die Tabellenführung an den FC Barcelona verlieren. Auch, weil Real-Mittelfeldstar Jude Bellingham (21) nach einer vermeintlichen Beleidigung des Schiedsrichters noch vor der Hälfte mit Rot vom Platz fliegt. Ein Platzverweis, für den der Engländer so gar kein Verständnis hat – er sei falsch verstanden worden.

«Es ist klar, dass der Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat und dass es ein Kommunikationsfehler war», kritisiert Bellingham den Unparteiischen. «Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war ein Ausdruck wie ‹joder› (spanisch für «scheisse»)», so Bellingham weiter. Der Schiedsrichter selbst vermerkte in seinem Rapport ein «Fuck you».

Während Bellingham nun auf eine Überprüfung des Bildmaterials hofft, springt ihm Real-Trainer Carlo Ancelotti zur Seite. «Er hat das Englisch nicht gut verstanden, denn er hat ‹Fuck off› gesagt, nicht ‹Fuck you›. Und das sehe ich nicht als beleidigend an», so Ancelotti. Weiter wollte er sich nicht dazu äussern – aus Angst vor einer möglichen Strafe.

Real fühlt sich schon länger betrogen

Es ist das nächste Kapitel im königlichen Kampf gegen das spanische Schiedsrichterwesen. Nach einer Niederlage gegen Espanyol vor knapp zwei Wochen schickte man einen vierseitigen Brief an die Liga. Die Leistung des Schiedsrichterteams sei «skandalös» gewesen, schrieb man dort. Und sie sei «der Höhepunkt eines völlig diskreditierten Schiedsrichtersystems, dessen Entscheidungen gegen Real Madrid einen Punkt erreicht haben, an dem die Verfälschung und Manipulation des Wettbewerbs nicht mehr ignoriert werden kann», schimpften die Klubbosse weiter.

Liga-Boss Javier Tebas sagte darauf, dass die Klubführung «den Verstand verloren» hätte und verriet, dass man rechtliche Schritte prüfe.