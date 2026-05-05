Beinahe seine gesamte Trainer-Karriere verbrachte Edin Terzic bei Dortmund, jetzt startet er seinen ersten Versuch in der spanischen LaLiga bei Athletic Bilbao.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Edin Terzic (43) steht ab kommendem Sommer bei Athletic Bilbao an der Seitenlinie. Dies kommuniziert der LaLiga-Verein in einer Medienmitteilung am Dienstag. Bei den Basken unterschreibt der ehemalige Dortmund-Trainer einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2028.

Als Scout nahm Terzics Karriere beim BVB Fahrt auf, wo er später die Rolle des Übungsleiters in den Juniorenabteilungen übernimmt. Nach Engagements in der Türkei bei Besiktas sowie in England bei West Ham als Co-Trainer übernimmt Terzic im Dezember 2020 den Chefposten der ersten Mannschaft des BVB und behält diesen bis Sommer 2021.

Nach dem Aus von Marco Rose bei den Dortmundern wird Terzic im Sommer 2022 erneut Trainer, dann für zwei komplette Saisons. Seine grössten Erfolge mit dem BVB sind der Gewinn des DFB-Pokals 2020/21 und das Erreichen des Champions-League-Finals 2023/24.

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