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Erstes Spanien-Abenteuer
Ex-BVB-Trainer übernimmt LaLiga-Klub

Beinahe seine gesamte Trainer-Karriere verbrachte Edin Terzic bei Dortmund, jetzt startet er seinen ersten Versuch in der spanischen LaLiga bei Athletic Bilbao.
Publiziert: 12:44 Uhr
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Edin Terzic ist der neue Bilbao-Trainer.
Foto: imago/Kirchner-Media
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Edin Terzic (43) steht ab kommendem Sommer bei Athletic Bilbao an der Seitenlinie. Dies kommuniziert der LaLiga-Verein in einer Medienmitteilung am Dienstag. Bei den Basken unterschreibt der ehemalige Dortmund-Trainer einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2028.

Als Scout nahm Terzics Karriere beim BVB Fahrt auf, wo er später die Rolle des Übungsleiters in den Juniorenabteilungen übernimmt. Nach Engagements in der Türkei bei Besiktas sowie in England bei West Ham als Co-Trainer übernimmt Terzic im Dezember 2020 den Chefposten der ersten Mannschaft des BVB und behält diesen bis Sommer 2021.

Nach dem Aus von Marco Rose bei den Dortmundern wird Terzic im Sommer 2022 erneut Trainer, dann für zwei komplette Saisons. Seine grössten Erfolge mit dem BVB sind der Gewinn des DFB-Pokals 2020/21 und das Erreichen des Champions-League-Finals 2023/24.

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LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
34
11
53
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
34
-1
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
Valencia CF
34
-13
39
13
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
34
-14
39
14
Elche CF
Elche CF
34
-8
38
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
34
-9
38
16
FC Girona
FC Girona
34
-15
38
17
Sevilla FC
Sevilla FC
34
-14
37
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
34
-28
28
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
UEFA Europa League
Abstieg
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