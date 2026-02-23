DE
Premier League: Highlights Sunderland – Fulham (1:3)
Zweite Heimniederlage in Serie
Sunderland wird bei Xhaka-Comeback eiskalt ausgekontert
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Fulham (1:3).
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Die Highlights der Premier League
3:04
Arsenal patzt im Titelkampf
Martinelli vergibt alleine vor Brentford-Goalie
