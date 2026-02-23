DE
FR
Abonnieren

Zweite Heimniederlage in Serie
Sunderland wird bei Xhaka-Comeback eiskalt ausgekontert

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Fulham (1:3).
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Fulham
Fulham
Sunderland
Sunderland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen