DE
FR
Abonnieren

Xhaka zu Hause ungeschlagen
Peinliches Eigentor besiegelt Sunderland-Sieg

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Wolves (2:0).
Publiziert: 08:03 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Sunderland
Sunderland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen