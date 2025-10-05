DE
Trotzdem verliert Leeds
Okafor reagiert am schnellsten und trifft

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Leeds United – Tottenham Hotspur (1:2).
Publiziert: 01:29 Uhr
Die Highlights der Premier League
