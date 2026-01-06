Sunderland verleiht Spieler an Ligue-1-Klub

Timothée Pembélé verlässt Sunderland für den Rest der Saison und wechselt leihweise zu Le Havre in die Ligue 1.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Sunderland hat Rechtsverteidiger Timothée Pembélé (23) erneut an den französischen Klub Le Havre verliehen. Schon die letzte Saison verbrachte der französisch-kongolesische Doppelbürger auf Leihbasis bei Le Havre, der einstige PSG-Junior wird die laufende Saison nun beim Tabellen-13. der Ligue 1 fortsetzen.

«Nach unserem Aufstieg in die Premier League und aufgrund der starken Konkurrenz und Tiefe in unserer Abwehr hatte Timothée in dieser Saison nur begrenzte Einsatzmöglichkeiten», wird Sportdirektor Kristjaan Speakman zitiert. Daher sei es für ihn von Vorteil, nun in einer vertrauten Umgebung wieder zu Spielpraxis zu kommen.

Bei den Black Cats kam er in dieser Saison nie zum Einsatz, stand also nie mit Nati-Captain Granit Xhaka (33) auf dem Platz. In der Saison 2023/24 ist Pembélé zu acht Einsätzen für die Nordengländer gekommen. Im September 2023 war er für eine Million Euro von PSG zu Sunderland gewechselt.

