DE
FR
Abonnieren

Wegen Remis Haarscharf verpasst
ManUtd versaut Fan lange ersehnten Coiffeurtermin

Frank Ilett wartet nun seit 494 Tagen auf einen neuen Haarschnitt. Manschester United vergibt die Chance auf fünften Sieg in Serie.
Publiziert: 08:45 Uhr
Kommentieren
1/4
Frank Ilett hat sich vor 494 Tagen das letzte Mal die Haare geschnitten.

Darum gehts

  • Frank Ilett hat sich vor 494 Tage das letzte Mal die Haare geschnitten
  • Manchester verpasst Chance fünf Siege aneinander zu reihen
  • Nächste Chance für einen Coiffeurtermin am 20. März
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Am Dienstagabend wurde klar: Frank Ilett hat noch keinen Coiffeurtermin. Der Brite hat sich bereits seit 494 Tagen die Haare nicht geschnitten und landet damit einen viralen Hit in den sozialen Medien. Seinem Instagram-Profil «theunitedstrand» folgen mittlerweile 1,4 Millionen User. 

Ilett hat sich vorgenommen, seine Haare erst wieder zu schneiden, wenn Manchester United fünf Siege aneinanderreiht. Sein letzter Besuch beim Coiffeur war am 5. Oktober 2024. 493 Tage später verpasst er die Erlösung haarscharf. Die Red Devils enttäuschen und bringen gegen West Ham, die sich im Abstiegskampf befinden, nur ein Unentschieden zustande. Manchester drohte sogar die Partie zu verlieren, ehe Benjamin Sesko in der 96. Minute zum Ausgleich traf. 

Mehr zu Manchester United
ManUtd hat Schär-Kumpel als Top-Transferziel auserkoren
Transfer-News
Mega-Ablöse wäre wohl fällig
ManUtd hat Schär-Kumpel als Top-Transferziel auserkoren

Nächste Chance im März

Noch nie kam Frank Ilett dem neuen Haarschnitt so nah. Seit Beginn seines Projekts waren die Red Devils lange nicht in der Lage mehr als drei Siege in Serie zu liefern. Der nächstmögliche Coiffeurtermin für den Briten könnte am 20. März stattfinden, sofern Manchester United bis dann alle Spiele für sich entscheidet. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Frank Ilett zieht mit seiner Challenge viel Aufmerksamkeit auf sich. Auf Instagram hatte der Brite zu Beginn seines Projekts noch 25'000 Abonnenten. Mittlerweile sind es 1,4 Millionen. Darüber hinaus verhalf ihm sein Erfolg im Netz zu Werbedeals, Auftritten im Fernsehen und Bekanntheit bei diversen Sportgrössen. Während die «Sun» berichtet, dass die United-Spieler auch Bescheid wissen sollen, bestätigt der Stadtrivale Manchester-City mit einem Seitenhieb auf «X» die Challenge ebenfalls zu verfolgen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City
Manchester City
25
27
50
3
Aston Villa
Aston Villa
25
9
47
4
Manchester United
Manchester United
26
10
45
5
Chelsea FC
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
Liverpool FC
25
5
39
7
Brentford FC
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United
Newcastle United
26
0
36
11
FC Sunderland
FC Sunderland
25
-2
36
12
FC Fulham
FC Fulham
25
-2
34
13
Crystal Palace
Crystal Palace
25
-3
32
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
25
1
31
15
Leeds United
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
26
-1
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
25
-13
26
18
West Ham United
West Ham United
26
-17
24
19
Burnley FC
Burnley FC
25
-24
15
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
25
-32
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Manchester City
Manchester City
Manchester United
Manchester United
West Ham United
West Ham United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Manchester City
        Manchester City
        Manchester United
        Manchester United
        West Ham United
        West Ham United