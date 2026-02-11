ManUtd versaut Fan lange ersehnten Coiffeurtermin

Frank Ilett wartet nun seit 494 Tagen auf einen neuen Haarschnitt. Manschester United vergibt die Chance auf fünften Sieg in Serie.

Darum gehts Frank Ilett hat sich vor 494 Tage das letzte Mal die Haare geschnitten

Manchester verpasst Chance fünf Siege aneinander zu reihen

Nächste Chance für einen Coiffeurtermin am 20. März Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Am Dienstagabend wurde klar: Frank Ilett hat noch keinen Coiffeurtermin. Der Brite hat sich bereits seit 494 Tagen die Haare nicht geschnitten und landet damit einen viralen Hit in den sozialen Medien. Seinem Instagram-Profil «theunitedstrand» folgen mittlerweile 1,4 Millionen User.

Ilett hat sich vorgenommen, seine Haare erst wieder zu schneiden, wenn Manchester United fünf Siege aneinanderreiht. Sein letzter Besuch beim Coiffeur war am 5. Oktober 2024. 493 Tage später verpasst er die Erlösung haarscharf. Die Red Devils enttäuschen und bringen gegen West Ham, die sich im Abstiegskampf befinden, nur ein Unentschieden zustande. Manchester drohte sogar die Partie zu verlieren, ehe Benjamin Sesko in der 96. Minute zum Ausgleich traf.

Nächste Chance im März

Noch nie kam Frank Ilett dem neuen Haarschnitt so nah. Seit Beginn seines Projekts waren die Red Devils lange nicht in der Lage mehr als drei Siege in Serie zu liefern. Der nächstmögliche Coiffeurtermin für den Briten könnte am 20. März stattfinden, sofern Manchester United bis dann alle Spiele für sich entscheidet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Frank Ilett zieht mit seiner Challenge viel Aufmerksamkeit auf sich. Auf Instagram hatte der Brite zu Beginn seines Projekts noch 25'000 Abonnenten. Mittlerweile sind es 1,4 Millionen. Darüber hinaus verhalf ihm sein Erfolg im Netz zu Werbedeals, Auftritten im Fernsehen und Bekanntheit bei diversen Sportgrössen. Während die «Sun» berichtet, dass die United-Spieler auch Bescheid wissen sollen, bestätigt der Stadtrivale Manchester-City mit einem Seitenhieb auf «X» die Challenge ebenfalls zu verfolgen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos