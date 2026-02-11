ManUtd versaut Fan lange ersehnten Coiffeurtermin

Darum gehts
- Frank Ilett hat sich vor 494 Tage das letzte Mal die Haare geschnitten
- Manchester verpasst Chance fünf Siege aneinander zu reihen
- Nächste Chance für einen Coiffeurtermin am 20. März
Am Dienstagabend wurde klar: Frank Ilett hat noch keinen Coiffeurtermin. Der Brite hat sich bereits seit 494 Tagen die Haare nicht geschnitten und landet damit einen viralen Hit in den sozialen Medien. Seinem Instagram-Profil «theunitedstrand» folgen mittlerweile 1,4 Millionen User.
Ilett hat sich vorgenommen, seine Haare erst wieder zu schneiden, wenn Manchester United fünf Siege aneinanderreiht. Sein letzter Besuch beim Coiffeur war am 5. Oktober 2024. 493 Tage später verpasst er die Erlösung haarscharf. Die Red Devils enttäuschen und bringen gegen West Ham, die sich im Abstiegskampf befinden, nur ein Unentschieden zustande. Manchester drohte sogar die Partie zu verlieren, ehe Benjamin Sesko in der 96. Minute zum Ausgleich traf.
Nächste Chance im März
Noch nie kam Frank Ilett dem neuen Haarschnitt so nah. Seit Beginn seines Projekts waren die Red Devils lange nicht in der Lage mehr als drei Siege in Serie zu liefern. Der nächstmögliche Coiffeurtermin für den Briten könnte am 20. März stattfinden, sofern Manchester United bis dann alle Spiele für sich entscheidet.
Frank Ilett zieht mit seiner Challenge viel Aufmerksamkeit auf sich. Auf Instagram hatte der Brite zu Beginn seines Projekts noch 25'000 Abonnenten. Mittlerweile sind es 1,4 Millionen. Darüber hinaus verhalf ihm sein Erfolg im Netz zu Werbedeals, Auftritten im Fernsehen und Bekanntheit bei diversen Sportgrössen. Während die «Sun» berichtet, dass die United-Spieler auch Bescheid wissen sollen, bestätigt der Stadtrivale Manchester-City mit einem Seitenhieb auf «X» die Challenge ebenfalls zu verfolgen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City
25
27
50
3
Aston Villa
25
9
47
4
Manchester United
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
25
5
39
7
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United
26
0
36
11
FC Sunderland
25
-2
36
12
FC Fulham
25
-2
34
13
Crystal Palace
25
-3
32
14
Brighton & Hove Albion
25
1
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur
26
-1
29
17
Nottingham Forest
25
-13
26
18
West Ham United
26
-17
24
19
Burnley FC
25
-24
15
20
Wolverhampton Wanderers
25
-32
8