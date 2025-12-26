Liverpoo-Coach Arne Slot gedenkt Diogo Jota (†28)

Vor dem Spiel gegen Wolverhampton erinnert Liverpool-Coach Arne Slot emotional an den verstorbenen Diogo Jota. Es ist das erste Aufeinandertreffen der ehemaligen Teams des Portugiesen seit dessen tragischem Unfalltod.

Darum gehts Liverpool-Trainer Arne Slot gedenkt Diogo Jota vor Spiel gegen Wolverhampton

Jota starb mit 28 Jahren bei Autounfall, hinterliess drei Kinder

Jota spielte für Wolverhampton (2017-2020) und Liverpool bis Juli 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Liverpool-Trainer Arne Slot zeigt sich vor dem Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers am 26. Dezember 2025 tief bewegt und spricht den Angehörigen von Diogo Jota (†28) sein Mitgefühl aus. Auf der Vereinswebsite des FC Liverpool richtet er sich mit emotionalen Worten an die Fans und die Familie des portugiesischen Fussballstars, der im Juli bei einem Autounfall ums Leben kam. Slot betont: «Das Gefühl des Verlustes wird am Samstag natürlich besonders stark sein, da es das erste Mal seit seinem tragischen Tod sein wird, dass Diogos Teams aufeinandertreffen. Wie wir waren auch die Wölfe vom Verlust eines so besonderen Spielers und einer so besonderen Person sehr betroffen, daher sind meine Gedanken auch bei ihnen.»

Diogo Jota, der sowohl für den FC Liverpool als auch für die Wolverhampton Wanderers in der Premier League spielte, starb gemeinsam mit seinem Bruder André Silva bei einem Autounfall. Jota war zu diesem Zeitpunkt erst 28 Jahre alt. Der tragische Verlust des Portugiesen, der zwischen 2017 und 2020 für Wolverhampton aktiv war und zuletzt bei Liverpool unter Vertrag stand, erschütterte die Fussballwelt. Besonders tragisch: Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte Jota seine Ehefrau geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Arne Slot weiter: «Ich möchte mich besonders an die Familie von Diogo Jota wenden, es ist ihr erstes Weihnachtsfest ohne ihn. Ich kann nur hoffen, dass das Gefühl von Liebe und Zuneigung, das Diogo immer noch ausstrahlt, ihnen Trost spendet.»

Liverpool empfängt Wolverhampton am Samstag um 16 Uhr.

