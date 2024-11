1/5 Pep Guardiola verlängert seinen Vertrag bei Manchester City bis 2027. Foto: IMAGO/Shutterstock

«Ich hatte das Gefühl, jetzt nicht gehen zu können, so einfach ist das. Fragen Sie mich nicht, warum», kommentiert Pep Guardiola (53) seine Vertragsverlängerung bei Manchester City lakonisch. Dabei ist die Nachricht viel überraschender als eine einfache Vollzugsmeldung. Denn nach achteinhalb Jahren und insgesamt 18 Titelgewinnen schienen die Zeichen im Sommer auf Abschied zu stehen.

Das gibt auch Guardiola offen zu. Er sei davon ausgegangen, dass es seine letzte Saison in Manchester werde. Nach der jüngsten Vertragsverlängerung stellt der Spanier klar: «Jedes Mal, wenn ich unterschreibe, sage ich mir, dass es für die letzten zwei Jahre ist. Und wir sind immer noch hier.» Dass es auch dieses Mal zum Umdenken gekommen ist, hängt wohl ausgerechnet mit der schlimmsten sportlichen Baisse in Guardiolas Karriere zusammen. «Vielleicht sind die vier Niederlagen der Grund, dass ich glaube, Manchester jetzt nicht verlassen zu können.»

Der englische Meister kassierte in der Meisterschaft (1:2 gegen Bournemouth und Brighton), im Ligapokal (1:2 gegen Tottenham) und in der Champions League (1:4 gegen Sporting) vier Niederlagen am Stück. Das war Guardiola zuvor nie passiert. 2015 gab es mit den Bayern zwar auch vier Enttäuschungen am Stück, ein Pokal-Aus nach Penaltyschiessen zählt statistisch allerdings nicht als Niederlage.

Kommt nun auch die sportliche Wende?

Michael Reschke (67), während Guardiolas Bayern-Zeit Technischer Direktor in München, steht in regelmässigem Kontakt mit dem City-Coach. Für ihn ist klar, dass Guardiola aus der sportlichen Misere zusätzliche Motivation zieht. «So eigenartig sich das anhört: Er mag auch diese Herausforderungen, dass man mit dem Rücken zur Wand steht», sagt Reschke in der «Sportbild».

Und der Spanier schlägt mit seinen Aussagen in dieselbe Kerbe. Er und sein Staff hätten sich das Recht verdient, eine Reaktion auf diese vier Niederlagen zu zeigen. Darüber, dass er der richtige Mann dafür ist, bestehen sowohl bei ihm als auch seinem Bayern-Wegbegleiter keine Zweifel. «Ich bin sicher, es geht bald schon wieder mächtig aufwärts», so Reschke.

Ist das der Fall, stellt sich Pep Guardiola bald wieder die Frage: Sind es wirklich die letzten zwei Jahre?