DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Highlights der Partie Leeds – Sunderland (0:1)
VAR-Entscheidung entscheidet
Sunderland trifft nach Xhaka-Einwechslung zum Sieg
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Leeds United – Sunderland (0:1).
Publiziert: 12:14 Uhr
|
Aktualisiert: 12:15 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
3:00
Drei Tore aus drei Ecken
Timber sorgt bei Standardschlacht für Derby-Sieg
2:55
Bei Startelf-Comeback
Mit Xhaka kehren in Sunderland auch die Punkte wieder zurück
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Leeds United
Sunderland
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen