DE
FR
Abonnieren

Bei Startelf-Comeback
Mit Xhaka kehren in Sunderland auch die Punkte wieder zurück

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Bournemouth – Sunderland (1:1).
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Sunderland
Sunderland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen