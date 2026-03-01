DE
PL: Highlights der Partie Bournemouth – Sunderland (1:1)
Bei Startelf-Comeback
Mit Xhaka kehren in Sunderland auch die Punkte wieder zurück
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Bournemouth – Sunderland (1:1).
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
3:01
Xhaka-Comeback hilft nicht
Sunderland eiskalt ausgekontert
3:08
Arsenal demontiert Tottenham
Raya kratzt Richarlison-Abschluss von der Linie
