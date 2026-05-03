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Trotzdem geben sie Punkte ab
Massgeschneiderte Xhaka-Ecke bringt Sunderland auf Kurs

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Wolverhampton Wanderers – AFC Sunderland (1:1).
Publiziert: 03.05.2026 um 01:03 Uhr
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