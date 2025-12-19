DE
FR
Abonnieren

Stürmer verrät Ablösesumme
So teuer war Newcastle-Star Woltemade wirklich

Deutschlands Top-Stürmer Nick Woltemade verrät, dass die Ablösesumme für ihn 75 Millionen Euro war. In Newcastle fühlt sich der 23-Jährige pudelwohl.
Publiziert: vor 12 Minuten
Kommentieren
1/4
75 Millionen Euro hat Newcastle im Sommer für Nick Woltemade ausgegeben.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Nick Woltemade klärt über Transfersumme zu Newcastle United auf
  • Woltemade fühlt sich bei Newcastle wohl
  • Stürmer erzielte sieben Tore und zwei Assists in 22 Partien
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

85 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni – so viel soll Newcastle United im Sommer für Nick Woltemade (23) an den VfB Stuttgart überwiesen haben. Stimmt nicht, stellt der Stürmer nun gegenüber der «Sport Bild» klar.

«Es waren 75 Millionen Euro», verrät der 1,98 Meter grosse Angreifer. Für die Magpies ist es eine Investition, die sich bislang auszahlt: Gleich bei seinem Debüt Mitte September gegen die Wolves traf Woltemade, inzwischen stehen sieben Tore und zwei Assists in 22 Pflichtspielen zu Buche.

«Unabhängig von der Summe bin ich sehr froh, jetzt hier zu sein», sagt der deutsche Nationalstürmer weiter. «Newcastle ist bisher eine 10 von 10. Ich bin zu einem Verein gewechselt, der sehr gut zu mir passt.»

Mehr zum englischen Fussball
Fussball-Talent (21) stirbt nach Spiel
Tragödie in England
Fussball-Talent (21) stirbt nach Spiel
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
16
20
36
2
Manchester City
Manchester City
16
22
34
3
Aston Villa
Aston Villa
16
8
33
4
Chelsea FC
Chelsea FC
16
12
28
5
Crystal Palace
Crystal Palace
16
5
26
6
Manchester United
Manchester United
16
4
26
7
Liverpool FC
Liverpool FC
16
2
26
8
FC Sunderland
FC Sunderland
16
2
26
9
Everton FC
Everton FC
16
-1
24
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
16
2
23
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
16
4
22
12
Newcastle United
Newcastle United
16
1
22
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
16
-3
21
14
FC Fulham
FC Fulham
16
-3
20
15
Brentford FC
Brentford FC
16
-3
20
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
16
-8
18
17
Leeds United
Leeds United
16
-10
16
18
West Ham United
West Ham United
16
-13
13
19
Burnley FC
Burnley FC
16
-15
10
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
16
-26
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Deutschland
Deutschland
Newcastle United
Newcastle United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        Deutschland
        Deutschland
        Newcastle United
        Newcastle United