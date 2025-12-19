Darum gehts
- Nick Woltemade klärt über Transfersumme zu Newcastle United auf
- Woltemade fühlt sich bei Newcastle wohl
- Stürmer erzielte sieben Tore und zwei Assists in 22 Partien
Cédric HeebRedaktor Sport
85 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni – so viel soll Newcastle United im Sommer für Nick Woltemade (23) an den VfB Stuttgart überwiesen haben. Stimmt nicht, stellt der Stürmer nun gegenüber der «Sport Bild» klar.
«Es waren 75 Millionen Euro», verrät der 1,98 Meter grosse Angreifer. Für die Magpies ist es eine Investition, die sich bislang auszahlt: Gleich bei seinem Debüt Mitte September gegen die Wolves traf Woltemade, inzwischen stehen sieben Tore und zwei Assists in 22 Pflichtspielen zu Buche.
«Unabhängig von der Summe bin ich sehr froh, jetzt hier zu sein», sagt der deutsche Nationalstürmer weiter. «Newcastle ist bisher eine 10 von 10. Ich bin zu einem Verein gewechselt, der sehr gut zu mir passt.»
