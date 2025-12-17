Der englische Fussballer Ethan McLeod (21) ist am Dienstag nach einem Spiel bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Sein Verein FC Macclesfield bestätigte die tragische Nachricht und würdigte ihn als talentiertes und geschätztes Mitglied des Teams.

McLeod war ein talentierter Fussballer mit ansteckender Persönlichkeit

Er spielte zehn Jahre in der Jugend der Wolverhampton Wanderers

Traurige Nachrichten aus England: Der junge Fussballer Ethan McLeod (21) ist am Dienstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Laut Berichten britischer Medien ereignete sich der Unfall auf der M1, als McLeod mit seinem Mercedes gegen eine Leitplanke prallte. Der FC Macclesfield, sein aktueller Verein, bestätigte die tragische Nachricht am Mittwoch und drückte in einer Stellungnahme seine tiefe Trauer aus.

In der Mitteilung des Vereins heisst es: «Ethan war ein unglaublich talentiertes und hochgeschätztes Mitglied unserer ersten Mannschaft, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte. Ethans ansteckende Persönlichkeit machte ihn jedem sympathisch, mit dem er in Kontakt kam.» Diese Worte spiegeln die Wertschätzung und den Schmerz des Vereins wider.

McLeod verbrachte zehn Jahre in der Jugendakademie des Premier-League-Klubs Wolverhampton Wanderers und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Über die Stationen Rushall und Stourbridge wechselte er schliesslich im Juli 2025 zum FC Macclesfield. Beim Spiel gegen Bedford Town, das Macclesfield mit 2:1 gewann, stand McLeod im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Auf dem Heimweg ereignete sich dann das tragische Unglück.

Wie die Sun berichtet, starb McLeod noch an der Unfallstelle. Der Verein fügte hinzu: «Die tiefen seelischen Narben, die Ethans Tod hinterlässt, werden zweifellos niemals vollständig heilen – doch eines ist sicher: Ethans lebendiges Vermächtnis wird niemals verblassen, egal wie viel Zeit vergeht.»