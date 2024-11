Gary Lineker verlässt nach 26 Jahren die beliebte Fussballsendung «Match of the Day». Der BBC-Star und ehemalige Top-Stürmer wird seine Rolle als Moderator Ende dieser Saison aufgeben.

Schluss mit «Match Of The Day»

1/5 Garry Lineker muss seine Moderation von «Match of the Day» abgeben Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Gary Lineker verlässt «Match of the Day» nach dieser Saison

BBC bietet Lineker keinen neuen Vertrag an, Nachfolger noch unklar

Lineker moderierte die Sendung 26 Jahre lang, verdiente über 1,3 Millionen Pfund Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der 80-fache britische Nationalspieler und heute BBC-Moderator Gary Lineker (63) gibt die Moderation der beliebten Fussballsendung «Match Of The Day» auf das Ende der laufenden Saison hin ab.

Damit endet im britischen Fussball eine Ära. Seit 1999 moderierte Lineker die Sendung, die etwa mit der deutschen «Sportschau» zu vergleichen ist. Sein Vertrag lief auf Ende der Saison hin aus, er selbst soll grundsätzlich offen gewesen sein für eine Fortsetzung der Moderation. Die BBC bot ihm jedoch keinen neuen Vertrag mehr an – Grund dafür dürfte auch der Lohn Linekers sein.

Lineker wurde schon mal fast abgesägt

Über 1,45 Millionen Franken soll der 63-Jährige pro Jahr eingestrichen haben. Zu viel für die derzeit finanziell stark angeschlagene öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Zuletzt gab es Entlassungen, insgesamt sollen über 700 Millionen Pfund eingespart werden. Der Verlust Linekers sei «eine Einsparung im Sportbudget, die man an anderer Stelle verwenden kann», so BBC-Generaldirektor Greg Dyke.

Immerhin: Trotz seines «Match Of The Day»-Abschieds wird der 48-fache Torschütze für England der BBC erhalten bleiben. Lineker wird von der WM 2026 berichten und auch die Berichterstattung zum FA Cup übernehmen.

Lineker ist einer der bekanntesten und beliebtesten TV-Stars auf der Insel – und doch nicht immer ganz unumstritten. So kritisierte er im Frühling 2023 die Flüchtlingspolitik der damaligen konservativen britischen Regierung und verglich zudem auch die Rhetorik der britischen Innenministerin Suella Braverman mit der Sprache der 1930er-Jahre in Deutschland.

Mehrere Ex-Fussballer werden als Nachfolger gehandelt

Der Ex-Fussballer, der einst unter anderem für Leicester, Tottenham und Barcelona auflief, wurde daraufhin suspendiert. Linekers Kollegen solidarisierten sich in der Folge mit ihm, weshalb eine Sendung des «Match Of The Day» ohne Kommentar über den Sender ging. Mittlerweile wurden die Regeln für Äusserungen auf Social Media überarbeitet.

Wer nun in die grossen Fussstapfen Linekers tritt, ist noch offen. Als mögliche Nachfolger werden derzeit neben mehreren Moderatoren unter anderem auch die Ex-Fussballer Joe Hart, Theo Walcott oder Alan Shearer gehandelt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos