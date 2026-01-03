Rice schiesst Arsenal in Bournemouth zum Sieg

Carlo Steiner Redaktor Sport

Bournemouth – Arsenal 2:3

Schon nach zehn Minuten liegt Tabellenführer Arsenal in Rückstand. Einen haarsträubenden Fehlpass von Abwehrchef Gabriel Magalhães nutzt Evanilson eiskalt aus. Doch der Brasilianer macht seinen Bock direkt wieder gut – er trifft sechs Minuten später zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte wird Declan Rice zum Matchwinner. Gleich zweimal verwertet der Engländer einen Querpass zur Mitte und schiess Arsenal so zum Sieg. Den Schlusspunkt setzt Bournemouths 19-jähriger Eli Kroupi, der aus 20 Meter abzieht und Arsenal-Goalie David Raya mit einem satten Schuss keine Chance lässt. Doch mit diesem 3:2-Sieg bleiben die Londoner in der Premier League das Mass aller Dinge – sie haben sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Aston Villa. Manchester City könnte aber am Sonntag mit einem Sieg gegen Chelsea auf vier Punkte rankommen.

Aston Villa – Nottingham Forest 3:1

Aston Villa musste zum Jahresende nach wettbewerbsübergreifend elf Siegen in Serie eine 1:4-Pleite bei Arsenal hinnehmen. Verunsichert wirken die Villans deswegen im ersten Spiel im neuen Jahr aber keineswegs.

Mit sage und schreibe 78 Prozent Ballbesitz schnürt das Team von Trainer Unai Emery die Gäste aus Nottingham, bei denen Nati-Flügel Dan Ndoye weiterhin verletzt fehlt, in der ersten Halbzeit in deren Platzhälfte ein. Der erste Treffer fällt aber erst in der Nachspielzeit vor der Pause. Ollie Watkins trifft aus rund 20 Metern sehenswert von links in die obere nahe Ecke.

John McGinn verdoppelt die Führung bald nach der Pause – das Team aus Birmingham scheint einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern. Doch es wird trotzdem noch einmal kurz spannend. Morgan Gibbs-White, der mit nun vier Treffern beste Torschütze von Forest, verkürzt eine halbe Stunde vor Schluss mit einem gekonnten Lupfer zum 1:2.

Dass Nottingham nicht lange auf einen Punktgewinn hoffen kann, liegt nicht zuletzt an Goalie John Victor. Der Brasilianer rennt nach einem langen Ball von Tielemans auf McGinn ziellos aus seinem Tor. Der Schotte lässt sich nicht zweimal bitten und versenkt den Ball zur Entscheidung (73.).

Wolverhampton – West Ham 3:0

Eine unglaubliche Durststrecke geht zu Ende! Die Wolverhampton Wanderers gewinnen gegen West Ham United 3:0. Für die Wölfe ist es nach 20 (!) Partien der erste Sieg. Zuvor hat das Team von Trainer Rob Edwards drei Remis geholt – alle anderen Partien aber verloren. Jhon Arias, Hee-Chan Hwang (per Penalty) und Mateus Mané treffen gegen West Ham. Auch für West Ham sieht es nicht rosig aus. Nach der Pleite gegen Wolverhampton sind die Londoner mittlerweile seit neun Partien ohne Sieg (vier Unentschieden).

Brighton – Burnley 2:0

Brighton beendet die Durststrecke. Das Team von Trainer Fabian Hürzeler gewinnt im heimischen Stadion gegen Burnley 2:0. Zuvor haben die Seagulls sechsmal nicht gewinnen können. Georginio Rutter und Yasin Ayari sind die Torschütze. Zudem kommt bei Brighton Pascal Gross zu seinem Comeback. Der 34-Jährige wechselte unter der Woche von Dortmund zurück an den Ärmelkanal. Für den FC Burnley geht derweil die Negativserie weiter: Das Team von Trainer Scott Parker wartet seit Ende Oktober auf einen Dreier.