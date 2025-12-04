DE
Reds-Goalie war schon geschlagen
Xhakas Sunderland vergibt Sieg im Anfield kurz vor Schluss

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Liverpool – Sunderland (1:1).
Publiziert: 07:40 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Die Highlights der Premier League
