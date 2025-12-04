DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Highlights Liverpool – Sunderland (1:1)
Reds-Goalie war schon geschlagen
Xhakas Sunderland vergibt Sieg im Anfield kurz vor Schluss
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Liverpool – Sunderland (1:1).
Publiziert: 07:40 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
2:19
Gvardiol klärt auf der Linie
City verspielt beinahe eine 5:1-Führung
3:15
Chelsea – Arsenal 1:1
Caicedo sieht für Brutalo-Foul die direkte rote Karte
3:14
Sunderland – Bournemouth 3:2
Xhaka-Assist leitet Wende ein – Adams trifft aus 40 Metern
