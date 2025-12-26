Warum über 600'000 Personen Haalands Kilo-Check liken

Für einmal liefert Manchester Citys Toptorjäger Erling Haaland abseits des Fussballplatzes ab – und macht damit unter anderem seinen Trainer Pep Guardiola happy.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

94,4 Kilogramm – seit Donnerstag wissen alle Fans von Erling Haaland (25), wie schwer der Norweger derzeit ist. Warum das relevant ist? Ganz einfach: Haalands Chef Pep Guardiola (54) hat vor den Feiertagen eine knallharte Gewichtskontrolle angekündigt. Wer über Weihnachten zu viel futtert, der reist nicht mit zum Premier-League-Auswärtsmatch am Samstag bei Nottingham Forest. So die unmissverständliche Ansage des spanischen Startrainers von Manchester City.

«All good!!» – zu Deutsch: «Alles gut», schreibt Haaland auf Instagram zu einem Bild, das ihn am ersten Weihnachtstag auf der Waage zeigt. Mehr als 600'000 Personen gefällt dieser Beitrag. Und vermutlich wird auch Guardiola erleichtert sein. Denn: Wer lässt schon den Top-Torschützen der Premier League (19 Goals in 17 Einsätzen) freiwillig zu Hause?

Für die Skyblues liegt beim im Abstiegskampf involvierten Nottingham Forest sogar die Tabellenführung drin. Zwei Punkte beträgt der Rückstand von Haaland, Guardiola und Co. derzeit auf Spitzenreiter Arsenal. Die Gunners empfangen am Samstag ihrerseits Brighton & Hove Albion, diese Partie wird allerdings zweieinhalb Stunden nach dem Manchester-Match im City Ground angepfiffen.

Übrigens: Guardiola selbst hat über die Feiertage offenbar ordentlich zugelangt. «Vier oder fünf Kilo» beträgt offenbar seine Gewichtszunahme, wie er selbst am Freitag verrät. So ganz genau weiss er es nicht, scheinbar hat er sich den Kilo-Check auf der Waage erspart – im Gegensatz zu Haaland.

