Warum über 600'000 Personen Haalands Kilo-Check liken

94,4 Kilogramm – seit Donnerstag wissen alle Fans von Erling Haaland (25), wie schwer der Norweger derzeit ist. Warum das relevant ist? Ganz einfach: Haalands Chef Pep Guardiola (54) hat vor den Feiertagen eine knallharte Gewichtskontrolle angekündigt. Wer über Weihnachten zu viel futtert, der reist nicht mit zum Premier-League-Auswärtsmatch am Samstag bei Nottingham Forest. So die unmissverständliche Ansage des spanischen Startrainers von Manchester City.
«All good!!» – zu Deutsch: «Alles gut», schreibt Haaland auf Instagram zu einem Bild, das ihn am ersten Weihnachtstag auf der Waage zeigt. Mehr als 600'000 Personen gefällt dieser Beitrag. Und vermutlich wird auch Guardiola erleichtert sein. Denn: Wer lässt schon den Top-Torschützen der Premier League (19 Goals in 17 Einsätzen) freiwillig zu Hause?
Für die Skyblues liegt beim im Abstiegskampf involvierten Nottingham Forest sogar die Tabellenführung drin. Zwei Punkte beträgt der Rückstand von Haaland, Guardiola und Co. derzeit auf Spitzenreiter Arsenal. Die Gunners empfangen am Samstag ihrerseits Brighton & Hove Albion, diese Partie wird allerdings zweieinhalb Stunden nach dem Manchester-Match im City Ground angepfiffen.
Übrigens: Guardiola selbst hat über die Feiertage offenbar ordentlich zugelangt. «Vier oder fünf Kilo» beträgt offenbar seine Gewichtszunahme, wie er selbst am Freitag verrät. So ganz genau weiss er es nicht, scheinbar hat er sich den Kilo-Check auf der Waage erspart – im Gegensatz zu Haaland.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
17
21
39
2
Manchester City
17
25
37
3
Aston Villa
17
9
36
4
Chelsea FC
17
12
29
5
Liverpool FC
17
3
29
6
FC Sunderland
17
2
27
7
Manchester United
17
3
26
8
Crystal Palace
17
2
26
9
Brighton & Hove Albion
17
2
24
10
Everton FC
17
-2
24
11
Newcastle United
17
1
23
12
Brentford FC
17
-1
23
13
FC Fulham
17
-2
23
14
Tottenham Hotspur
17
3
22
15
AFC Bournemouth
17
-3
22
16
Leeds United
17
-7
19
17
Nottingham Forest
17
-9
18
18
West Ham United
17
-16
13
19
Burnley FC
17
-15
11
20
Wolverhampton Wanderers
17
-28
2