Manchester United
21:00
West Ham United
Manchester United
Ab 21:00 Uhr
Vs
West Ham United
Premier League
Manchester United - West Ham United

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
14
20
33
2
Manchester City
14
16
28
3
Aston Villa
14
6
27
4
Chelsea FC
14
10
24
5
Crystal Palace
14
7
23
6
FC Sunderland
14
4
23
7
Brighton & Hove Albion
14
4
22
8
Liverpool FC
14
0
22
9
Manchester United
13
1
21
10
Everton FC
14
-2
21
11
Tottenham Hotspur
14
5
19
12
Newcastle United
14
1
19
13
Brentford FC
14
-1
19
14
AFC Bournemouth
14
-3
19
15
FC Fulham
14
-3
17
16
Nottingham Forest
14
-8
15
17
Leeds United
14
-10
14
18
West Ham United
13
-12
11
19
Burnley FC
14
-13
10
20
Wolverhampton Wanderers
14
-22
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Andrew
Kitchen
England
Anstoss
Donnerstag
04. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Manchester, England
Old Trafford
Kapazität
75’635
