Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Manchester City - Manchester United (14.09.2025)
Manchester City
17:30
Manchester United
Manchester City
Ab 17:30 Uhr
Vs
Manchester United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
Manchester City - Manchester United
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
4
8
9
2
Tottenham Hotspur
4
7
9
3
Liverpool FC
3
4
9
4
AFC Bournemouth
4
1
9
5
Chelsea FC
4
6
8
6
Everton FC
4
2
7
6
FC Sunderland
4
2
7
8
Crystal Palace
4
3
6
9
Newcastle United
4
0
5
10
FC Fulham
4
-1
5
11
Manchester United
3
0
4
12
Brentford FC
4
-2
4
13
Brighton & Hove Albion
4
-2
4
14
Nottingham Forest
4
-4
4
15
Leeds United
4
-5
4
16
Manchester City
3
1
3
17
Burnley FC
3
-2
3
18
West Ham United
4
-7
3
19
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers
4
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Anthony
Taylor
England
Anstoss
Sonntag
14. September 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
Manchester, England
Etihad Stadium
Kapazität
55’097
