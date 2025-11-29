DE
FR
Manchester City
Manchester City
16:00
Leeds United
Leeds United
Manchester City
Manchester City
Ab 16:00 Uhr
Vs
Leeds United
Leeds United
Premier League
Premier League
Manchester City - Leeds United

Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
12
18
29
2
Chelsea FC
Chelsea FC
12
12
23
3
Manchester City
Manchester City
12
14
22
4
Aston Villa
Aston Villa
12
4
21
5
Crystal Palace
Crystal Palace
12
7
20
6
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
12
3
19
7
FC Sunderland
FC Sunderland
12
3
19
8
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
12
-1
19
9
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
12
6
18
10
Manchester United
Manchester United
12
0
18
11
Everton FC
Everton FC
12
0
18
12
Liverpool FC
Liverpool FC
12
-2
18
13
Brentford FC
Brentford FC
12
-1
16
14
Newcastle United
Newcastle United
12
-2
15
15
FC Fulham
FC Fulham
12
-3
14
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
12
-7
12
17
West Ham United
West Ham United
12
-10
11
18
Leeds United
Leeds United
12
-11
11
19
Burnley FC
Burnley FC
12
-10
10
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
12
-20
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Peter
Bankes
England
Anstoss
Samstag
29. November 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Manchester, England
Etihad Stadium
Kapazität
55’097
In diesem Artikel erwähnt
Manchester City
Manchester City
Leeds United
Leeds United
Premier League
Premier League
