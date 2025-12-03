DE
Liverpool FC
Liverpool FC
21:15
FC Sunderland
FC Sunderland
Liverpool FC
Liverpool FC
Ab 21:15 Uhr
Vs
FC Sunderland
FC Sunderland
Premier League
Liverpool FC - FC Sunderland

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
13
18
30
2
Manchester City
Manchester City
14
16
28
3
Chelsea FC
Chelsea FC
13
12
24
4
Aston Villa
Aston Villa
13
5
24
5
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
13
5
22
6
FC Sunderland
FC Sunderland
13
4
22
7
Manchester United
Manchester United
13
1
21
8
Liverpool FC
Liverpool FC
13
0
21
9
Everton FC
Everton FC
14
-2
21
10
Crystal Palace
Crystal Palace
13
6
20
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
14
5
19
12
Brentford FC
Brentford FC
13
1
19
13
Newcastle United
Newcastle United
14
1
19
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
14
-3
19
15
FC Fulham
FC Fulham
14
-3
17
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
13
-9
12
17
West Ham United
West Ham United
13
-12
11
18
Leeds United
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
13
-21
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Stuart
Attwell
England
Anstoss
Mittwoch
03. Dezember 2025 um 21:15 Uhr
Stadion
Liverpool, England
Anfield
Kapazität
61’276
