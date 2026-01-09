DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Die Highlights der Partie Newcastle – Leeds (4:3)
Newcastle – Leeds (4:3)
90.+12! Barnes lässt die Magpies völlig ausflippen
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Newcastle – Leeds (4:3).
Publiziert: 00:40 Uhr
|
Aktualisiert: 00:41 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
2:32
Bei Sunderland-Niederlage
Xhaka-Kollege scheitert mit Arroganz-Penalty
2:53
Tottenham – Sunderland 1:1
Traumkombination lässt Spurs alt aussehen
3:05
Fulham – Liverpool 2:2
Alisson fliegt bei «Last Minute»-Traumkiste vergebens
In diesem Artikel erwähnt
Newcastle United
Leeds United
Premier League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen