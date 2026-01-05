DE
FR
Abonnieren

Tottenham – Sunderland 1:1
Traumkombination lässt Spurs alt aussehen

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Tottenham – Sunderland (1:1).
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Sunderland
Sunderland
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen