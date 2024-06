Steigt «Shaq» bei Premier-League-Klub ein?

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 NBA-Legende Shaquille O'Neal bekundet offenbar Interesse an einem Einstieg in einen Premier-League-Klub.

Emanuel Staub

Die Premier League ist mit grossem Abstand die finanzkräftigste und marketingstärkste Fussball-Liga der Welt. Logisch, dass das ständig potenzielle neue Investoren anlockt. Auch sehr namhafte.

Wie die englische Zeitung «The Sun» berichtet, evaluiert aktuell NBA-Legende Shaquille O'Neal (52) einen potenziellen Einstieg in einen Premier-League-Klub. «Shaqs» Objekt der Begierde: West Ham United.

«Er liebt den britischen Fussball»

Die Londoner sollen es dem US-Amerikaner in den letzten Wochen angetan haben. «Er besuchte am Saisonende ein Spiel und liebte es», lässt sich eine Insider-Quelle in der Zeitung zitieren. «Er liebt den britischen Fussball und spricht nun darüber, richtig Geld in den Verein zu stecken.» O'Neal sei «sehr interessiert» daran herauszufinden, ob ein Deal möglich sei, so die Quelle weiter.

West Hams Besitzstruktur ist jedoch kompliziert, die Anteile sind an verschiedene Eigentümer aufgeteilt. Dazu zählen etwa ein tschechischer Milliardär und ein amerikanischer Investment-Guru. Ein Einstieg O'Neals wäre zwar sicher öffentlichkeitswirksam – aber wohl nicht ganz einfach zu verhandeln.

Der frühere Lakers-Star, der seine Karriere 2011 beendet hat, wäre aber nicht die erste US-Sport-Legende, die Geld in den englischen Fussball pumpt. Auch LeBron James (Liverpool) und Tom Brady (Birmingham) halten Anteile an Klubs auf der Insel.