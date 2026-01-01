Diese Premier-League-Klubs wollen ein neues Stadion

Darum gehts Premier-League-Klubs planen umfangreiche Stadionumbauten bis 2030 in England

Manchester United baut Old Trafford für 2 Milliarden Franken komplett neu

Carlo Steiner Redaktor Sport

Im Jahr 2025 zog Everton vom altehrwürdigen Goodison Park, wo der Klub seit 1892 spielte, ins brandneue Hill Dickinson Stadium. Tottenham spielt seit 2019 in seinem neuen Fussballtempel, West Ham zog 2016 ins umgebaute Olympiastadion. Stadtrivale Arsenal wechselte bereits 2006 ins neu gebaute Emirates Stadium. Die Premier-League-Stadien befinden sich im Wandel. Diese Klubs planen aktuell Um- oder Neubauten.

Manchester United

Ein Manchester United ohne Old Trafford ist für viele Fussballfans eigentlich undenkbar. Doch genau das will der Rekordmeister bis 2030 erreichen. Der Klub gab im März 2025 bekannt, dass das «Theatre of Dreams» einem Neubau weichen soll. Das Stadion gilt seit Jahren als renovationsbedürftig. Der neue Fussballtempel soll mit einer Kapazität von rund 100'000 Fans das grösste Stadion in England werden. Beim geplanten Bau, der gut zwei Milliarden Franken kosten soll, fällt vor allem das rote Dach mit drei hohen Masten ins Auge.

Aston Villa

Der Villa Park ist in die Jahre gekommen. Der Trinity Road Stand, wie die Westtribüne heisst, wurde im Jahr 2000 gebaut. Seither wurde am Stadion nichts mehr gemacht. Im August 2022 machte der Verein aus Birmingham seine Umbaupläne publik. Die Nordtribüne von 1977 wird einer neuen weichen. Bis Ende 2027 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein – pünktlich zur EM 2028, bei der vier Spiele im Villa Park ausgetragen werden. Die Zuschauerkapazität wird von aktuell gut 42'000 auf über 50'000 steigen. Seit dem Aufstieg 2019 ging es für die Birminghamer stetig aufwärts – bis in die Champions League. Die Wartelisten für Saisonkarten ist lang. Da kommt ein grösseres Stadion gelegen.

Trotz des Ausbaus wankt der Status als grösstes Stadion der Stadt. Birmingham City, das aktuell in der zweitklassigen Championship spielt, kündigte im Oktober an, in der Nähe des derzeitigen Stadions ein komplett neues Stadion bauen zu wollen. Das gut eine Milliarde Franken teure Stadion soll bis 2030 stehen.

Nottingham Forest

Seit 2019 plant Nottingham Forest, den City Ground umzubauen. Nach langer Debatte wurde das Vorhaben 2022 genehmigt. Doch Diskussionen über die Höhe der Miete, die der Verein der Stadt zahlen soll, machte dem Umbau einen Strich durch die Rechnung. In der Zwischenzeit hat die Stadt dem Verkauf des Stadion-Grundstücks an den Verein zugestimmt. Im Dezember veröffentlichte der Klub Pläne, das Stadion auf 50'000 – statt wie ursprünglich geplant 35'000 – Plätze zu erweitern. Derzeit finden im City Ground rund 30'000 Fans Platz.

Crystal Palace

Der amtierende FA-Cup-Sieger plant seit Jahren, den Selhurst Park zu modernisieren und auszubauen. Im neuen Jahr sollen die Arbeiten endlich beginnen. Es wird eine neue Haupttribüne gebaut. Die Kapazität wird von 26'000 auf 34'000 ansteigen.

Bournemouth

Das Vitality Stadium in Bournemouth ist mit rund 11'000 Plätzen das mit Abstand kleinste Stadion der Premier League. Diesen Titel wollen die Cherries abgeben. Bis zum Start der Saison 2027/28 soll die Kapazität auf rund 20'000 erhöht werden. Eine neue Südtribüne und ausgefüllte Ecken sind geplant. Das kleinste Stadion der Premier League danach? Das Community Stadium von Brentford mit rund 17'000 Plätzen.

