Kontroverse Szene Trotz klaren Handspiels zählt Tor von ManUtd-Star

Als der Treffer von Harry Maguire in der 56. Minute, der später als Eigentor gewertet wurde, vom VAR überprüft wurde, war eigentlich vielen Fans klar: Nach dem Handspiel wird dieser Treffer zurückgenommen. Doch zur Verwunderung vieler gibt der Schiri das Tor.