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Kontroverse Szene
Trotz klaren Handspiels zählt Tor von ManUtd-Star

Als der Treffer von Harry Maguire in der 56. Minute, der später als Eigentor gewertet wurde, vom VAR überprüft wurde, war eigentlich vielen Fans klar: Nach dem Handspiel wird dieser Treffer zurückgenommen. Doch zur Verwunderung vieler gibt der Schiri das Tor.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
2
4
6
2
Hull City
Hull City
2
3
6
3
Chelsea FC
Chelsea FC
2
2
6
4
Brentford FC
Brentford FC
2
3
4
5
Newcastle United
Newcastle United
2
2
4
6
Everton FC
Everton FC
2
2
4
7
Leeds United
Leeds United
2
1
4
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
2
3
3
9
Arsenal FC
Arsenal FC
1
3
3
10
Manchester United
Manchester United
2
1
3
11
FC Sunderland
FC Sunderland
2
0
3
12
Ipswich Town
Ipswich Town
2
-2
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
2
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
1
14
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
16
FC Fulham
FC Fulham
2
-2
0
17
Aston Villa
Aston Villa
1
-4
0
17
Coventry City
Coventry City
2
-4
0
19
Crystal Palace
Crystal Palace
2
-5
0
20
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
-5
0
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