DE
FR
Abonnieren
Foto: Arsenal FC via Getty Images

Kommt ein Ersatz?
Arsenals Mikel Merino hat sich den Fuss gebrochen

Mikel Merino von Arsenal fällt wegen eines Knochenbruchs im Fuss längerfristig aus.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Arsenals Mikel Merino (29) verpasste den 4:0-Sieg gegen Leeds am Samstag aufgrund einer Fussverletzung. Nun meldet The Athletic, dass es sich um einen Knochenbruch handelt. Damit dürfte der Mittelfeldspieler längerfristig fehlen. Der Klub hat sich noch nicht zur Länge des Ausfalls geäussert. 

David Ornstein, der renommierte Transferexperte von The Athletic, schreibt, dass der Leader der Premier League nun eine Leihe eines Ersatzes prüfe. Es müsste aber alles ganz schnell gehen – das Transferfenster in England ist nur noch bis zum 3. Februar geöffnet.

Merino stand in dieser Saison vor der Verletzung in 21 von 23 möglichen Premier-League-Partien im Einsatz. 

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
Manchester City
24
26
47
3
Aston Villa
Aston Villa
24
9
46
4
Manchester United
Manchester United
24
8
41
5
Chelsea FC
Chelsea FC
24
15
40
6
Liverpool FC
Liverpool FC
24
6
39
7
Brentford FC
Brentford FC
24
4
36
8
FC Fulham
FC Fulham
24
-1
34
9
Everton FC
Everton FC
24
-1
34
10
Newcastle United
Newcastle United
24
0
33
11
FC Sunderland
FC Sunderland
23
-2
33
12
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
24
2
29
15
Crystal Palace
Crystal Palace
24
-4
29
16
Leeds United
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
24
-11
26
18
West Ham United
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Arsenal
Arsenal
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Arsenal
        Arsenal
        Premier League
        Premier League