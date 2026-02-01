Arsenals Mikel Merino (29) verpasste den 4:0-Sieg gegen Leeds am Samstag aufgrund einer Fussverletzung. Nun meldet The Athletic, dass es sich um einen Knochenbruch handelt. Damit dürfte der Mittelfeldspieler längerfristig fehlen. Der Klub hat sich noch nicht zur Länge des Ausfalls geäussert.
David Ornstein, der renommierte Transferexperte von The Athletic, schreibt, dass der Leader der Premier League nun eine Leihe eines Ersatzes prüfe. Es müsste aber alles ganz schnell gehen – das Transferfenster in England ist nur noch bis zum 3. Februar geöffnet.
Merino stand in dieser Saison vor der Verletzung in 21 von 23 möglichen Premier-League-Partien im Einsatz.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
24
26
47
3
Aston Villa
24
9
46
4
Manchester United
24
8
41
5
Chelsea FC
24
15
40
6
Liverpool FC
24
6
39
7
Brentford FC
24
4
36
8
FC Fulham
24
-1
34
9
Everton FC
24
-1
34
10
Newcastle United
24
0
33
11
FC Sunderland
23
-2
33
12
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
24
2
29
15
Crystal Palace
24
-4
29
16
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
24
-11
26
18
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8