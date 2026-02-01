Carlo Steiner Redaktor Sport

Arsenals Mikel Merino (29) verpasste den 4:0-Sieg gegen Leeds am Samstag aufgrund einer Fussverletzung. Nun meldet The Athletic, dass es sich um einen Knochenbruch handelt. Damit dürfte der Mittelfeldspieler längerfristig fehlen. Der Klub hat sich noch nicht zur Länge des Ausfalls geäussert.

David Ornstein, der renommierte Transferexperte von The Athletic, schreibt, dass der Leader der Premier League nun eine Leihe eines Ersatzes prüfe. Es müsste aber alles ganz schnell gehen – das Transferfenster in England ist nur noch bis zum 3. Februar geöffnet.

Merino stand in dieser Saison vor der Verletzung in 21 von 23 möglichen Premier-League-Partien im Einsatz.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos