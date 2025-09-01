DE
In der 96. Minute
Xhaka führt Sunderland mit erstem Assist zum Sieg

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Brentford (2:1).
Publiziert: vor 15 Minuten
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Die Highlights der Premier League
