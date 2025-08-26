DE
Newcastle – Liverpool 2:3
Gordon fliegt nach Rüpel-Grätsche vom Platz

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Newcastle – Liverpool (2:3).
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
